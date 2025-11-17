Gobierno activa RD$1,500 millones para apoyar a emprendedores tras tormenta Melissa

El director del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme), Fabricio Gómez Mazara, informó que la institución dispone de RD$1,500 millones destinados a financiar y apoyar a emprendedores y microempresarios impactados por los efectos de la tormenta “Melissa” que afectó varias zonas del país.

Durante una entrevista en el programa televisivo Revista 110, Gómez Mazara explicó que estos fondos forman parte del decreto emitido por el presidente Luis Abinader, a través del cual se aprobaron RD$12,000 millones en auxilio para diversos sectores vulnerables luego del fenómeno climático.

“El compromiso es colocar estos 1,500 millones antes de que termine el año. Estamos haciendo el mayor esfuerzo para que los microempresarios accedan a financiamiento rápido, flexible y accesible, especialmente quienes sufrieron pérdidas por inundaciones o daños en su inventario”, puntualizó el director de Promipyme.

Gómez Mazara destacó que Promipyme está impulsando el programa “Tu firma, tu garantía”, el cual ofrece préstamos de hasta RD$150,000 sin necesidad de garantes ni codeudores.

Inicialmente dirigido a mujeres, el programa fue ampliado para beneficiar también a hombres emprendedores.

El funcionario adelantó que esta semana la institución realizará ferias de crédito en Constanza y en el ensanche Luperón, con el objetivo de facilitar el acceso al financiamiento en zonas de alta actividad productiva.

Los microcréditos estarán disponibles con tasas desde 1% mensual para préstamos de hasta RD$150,000, y 1.5% mensual para montos superiores. Gómez Mazara enfatizó que estas condiciones buscan impulsar a los emprendedores durante la temporada de mayor actividad económica del año.

“Invitamos a los microempresarios a que aprovechen este último mes para abastecer sus negocios. La estacionalidad de diciembre representa una gran oportunidad para incrementar ventas”, señaló.

El director también resaltó una atención especial para los sectores de transformación de alimentos, moto-conchistas, vendedores de empanadas, negocios de comida y salones de belleza.

Explicó que estos rubros muestran un crecimiento acelerado y requieren financiamiento constante para expandirse.

“Tenemos clientas que comienzan con préstamos de RD$100,000 y en tres años ya manejan financiamientos de hasta RD$5 o RD$6 millones. Los salones son un ejemplo claro de cómo el microcrédito transforma vidas y comunidades”, explicó.

Microempresarios sin seguros: una realidad que preocupa

Gómez Mazara señaló que gran parte del ecosistema de microcréditos en el país opera sin cobertura de seguros, por lo que los emprendedores enfrentan solos las pérdidas cuando sufren daños por inundaciones, incendios u otros eventos.

“Por esa razón, este aporte de RD$1,500 millones es vital. Los microempresarios no tienen a quién recurrir cuando pierden su mercancía. Desde Promipyme estamos colocando cerca de RD$70 millones diarios para satisfacer la alta demanda de financiamiento”, agregó.