Gobierno destinará RD$12,000 millones en ayudas para sectores afectados por Melissa

El Gobierno informó que destinará unos 12,000 millones de pesos en "ayudas especiales" a los sectores que resultaron afectados por las lluvias provocadas por el paso de la tormenta tropical Melissa por el país.

La información fue otorgada por el presidente Luis Abinader luego de una reunión de seguimiento del Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta.

Al término de la misma, el mandatario detalló que unos RD$ 2,000 millones serán inyectados al Banco Agrícola para que sean usados para financiamiento para los agricultores; RD$ 9,000 millones para un programa de asfaltado y caminos vecinales, el cual ya estaba presupuestado desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, unos RD$ 1,500 millones en crédito para Promipymes, para que sean utilizados para financiamientos "pequeños" para los microempresarios y microempresas.

“Hemos hecho una visión integral de todos los afectados y estamos atendiéndolos a cada uno. El compromiso del Gobierno es que nadie quede fuera de la asistencia", expresó el mandatario, quién acotó que también se seguirá con el plan de saneamiento a las cañadas tanto en el gran Santo Domingo como en el interior del país.

El gobernante agregó que la cifra puede aumentar debido a que también se le realizarán "aportes especiales" a los ayuntamientos y gobiernos cuyas demarcaciones fueron las más afectadas.

"Cuando digo aportes especiales son aportes no reembolsables y especiales por la tormenta, por los efectos que tuvo la tormenta. Nosotros eso lo practicamos en otras ocasiones como cuando el huracán Fiona y cuando también algunas tormentas para no sobre endeudar tanto a los productores, como tampoco adelantar recursos que después van a necesitar en los ayuntamientos", explicó Abinader.

Esas ayudas directas a los ayuntamientos son a fin de garantizar la limpieza, reparación de infraestructuras comunitarias y restablecimiento de servicios básicos.

Otras áreas

El mandatario indicó que en el área de salud, se han tomado previsiones para evitar brotes de enfermedades comunes tras las lluvias, mientras que el Ministerio de Educación evaluará la recuperación de los días de clases perdidos para cumplir con el calendario escolar.

