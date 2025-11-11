Metro y Teleférico fuera de servicio por apagón nacional

El Metro y Teleférico de Santo Domingo salieron de servicios la tarde de este martes ante la avería ocurrida en el sistema de transmisión de San Pedro de Macorís.

Según reportes, todas las estaciones están fuera de servicio. Videos suministrados al Listín Diario muestran los vagones del Teleférico de Santo Domingo y Los Alcarrizos detenidos.

De igual forma, personas que utilizaban el servicio del Metro de Santo Domingo se vieron obligadas a abandonar los vagones y las estaciones.

De acuerdo a la Empresa de Transmisión de Electricidad (ETED), las salidas de las unidades de generación de la Compañía de Electricidad de San Pedro de Macorís (CESPM) y la Central Eléctrica Quisqueya, originaron la situación que afectó a las demás plantas de transmisión y generación de electricidad.