Apagón nacional: Un “blackout” se registra en RD; el metro y el teleférico salen de servicio

Un apagón general, “blackout”, se registra este martes en República Dominicana, afectando diversos servicios, incluido el Metro de Santo Domingo y el teleférico.

El problema se originó en la subestación de San Pedro de Macorís, sin que hasta el momento se tengan los detalles concretos.

Los reportes de los cortes de electricidad se han recibido desde San Cristóbal, el Cibao, la zona Este y distintos sectores de la capital.

Comunicado de ETED

La Empresa de Transmisión de Electricidad (ETED) informó que el servicio de energía eléctrica está registrando actualmente un "blackout" producto de una avería originada en el sistema de transmisión.

La entidad asegura que se ha desplegado un amplio equipo técnico para trabajar en la corrección del incidente, con miras a restablecer el suministro en el menor tiempo posible.

ETED establece que las salidas de las unidades de generación de la Compañía de Electricidad de San Pedro de Macorís (CESPM) y la Central Eléctrica Quisqueya de esa demarcación, originó el disparo en cascada de EDAC, AES Andrés y a las demás plantas de transmisión y generación de electricidad.