Unas 55 personas han sido desplazadas de sus hogares por efectos de Melissa

Hasta el momento, el Gobierno ha activado dos albergues de los 2,744 con los que cuenta para proteger a la población vulnerable de los efectos de la tormenta Melissa sobre algunas zonas del territorio nacional.

De acuerdo a detalles del subdirector de la Defensa Civil, Bernardo Rodríguez, estos albergues fueron abiertos en la provincia San Juan, en donde se han desplazado más de 50 personas. Esta demarcación se encuentra en alerta roja.

“Se han activado dos albergues, uno en la Mesopotamia en San Juan de la Maguana y en Sabaneta, el segundo, con 42 personas. Eso ya ha sido coordinado con las demás instituciones del Estado dominicano para que esos ciudadanos no tengan necesidad de nada, mientras estén en ese albergue. Al igual han sido desplazados a casa de amigos y familiares”, informó el representante de la Defensa Civil, en rueda de prensa, junto a los organismos de socorro.

El informe del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), de las 12:00 del mediodía, establece que el traslado se produjo por la cercanía de estas personas con la Presa de Sabaneta. Unas 42 personas se encontraban en el sector Agua, debajo de la presa. De estas, 32 se encuentran en el Estadio Hermanos Suarez y 10 están en el Centro tecnológico Sabaneta. Además, “como medidas preventivas, en el sector Agua, debajo de la Presa, fueron desplazadas a casas de familiares y amigos unas 11 familias, para un total de 55 personas”.

De igual forma, se informó que en todas las provincias en alerta hay autobuses de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) para evacuar a las personas ante la posibilidad de inundaciones y deslizamientos de tierra.

De acuerdo a los detalles, los más de dos mil albergues, ubicados en todo el país, tienen capacidad para más de 600 mil personas.

Asimismo, llamaron a la población a estar alerta a los informes de las autoridades autorizadas en estos casos.

El Centro de Operaciones de Emergencias mantiene en alerta Roja, además de a San Juan, Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, San José de Ocoa, Azua, Peravia y Pedernales.

Mientras que en amarilla están La Vega, La Romana, Hato Mayor, El Seibo, Samaná, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, La Altagracia, Elías Piña, Monte Plata, Independencia y Bahoruco.

Mientras que en verde se encuentran María Trinidad Sánchez, Santiago y Duarte.

Ante el cambio de rotación de la tormenta se espera que el mayor cúmulo de lluvias ocurra este jueves.