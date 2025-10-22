Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Disponen de 500 socorristas para la región sur por efectos de Melissa; hay 42 personas en albergues

La mayor atención por parte del organismo se concentra en las provincias de la región Sur del país

Lizbeth ChalasSANTO DOMINGO, RD

El subdirector de la Defensa Civil, Bernardo Rodríguez, informó que, hasta la mañana de este miércoles, 42 personas han sido desplazas a albergues en la provincia de San Juan de la Maguana por efectos de la tormenta tropical Melissa.

Señaló que la mayor atención por parte del organismo se concentra en las provincias de la región Sur del país, debido a las incidencias reportadas.

"En ese momento hemos tenido el mayor nivel de incidencia hacia el Sur; estamos hablando de Azua, Barahona y Sabaneta", manifestó.

En ese sentido, indicó que disponen de más de 2,000 voluntarios para la primera fase del operativo preventivo, y al menos 500 se encuentran en la Región Sur.

