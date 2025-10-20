Leah Francis Campos, nueva embajadora de EEUU en RD, llegará al país este miércoles

La recién designada embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Francis Campos, llegará al país el próximo miércoles para sumir su posición.

La información fue otorgada por el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, durante el desarrollo de LA Semanal con la Prensa este lunes.

El canciller añadió que ya tiene confirmada una reunión con Francis Campos, pautada para el jueves, en donde la embajadora le presentará la copia de sus cartas credenciales; además se comenzará a planificar la fecha para que presente las credenciales originales al presidente Luis Abinader.

Francis Campos fue confirmada por el Senado de los Estados Unidos el 7 de octubre para ocupar el cargo de embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, y hace poco más de una semana compartió un video del momento de su juramentación.

Campos fue propuesta para el cargo por el presidente Donald Trump en diciembre de 2024, y su confirmación se produce luego de un prolongado proceso en la cámara alta en octubre de este año. La última embajadora que tuvo el país fue Robin Bernstein, quien estuvo en funciones hasta el 2021.

Al principio de su carrera, Leah Francis Campos trabajó en la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés). Además, ocupó el cargo de directora de personal del Subcomité del Hemisferio Occidental de 2013 a 2015. En 2012, fue candidata por el 9.º distrito congresual de su estado natal, Arizona.