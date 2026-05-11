Asociacion de jueces se desvincula de convocatoria a paro; califica la acción de "irresponsable"

La Asociación de Jueces y Juezas de la República Dominicana (ASOJURD) se desvinculó del llamado a paro nacional programado para el próximo jueves 21 de mayo, calificando la iniciativa como una acción "irresponsable" y carente de identidad.

La magistrada Ysis Muñiz, coordinadora de la entidad, señaló que la asociación que dirige no respalda el movimiento que ha circulado de forma anónima en plataformas digitales.

“Sirva la presente para desligarnos completamente de ese llamado. ASOJURD siempre ha agotado los canales institucionales promoviendo el diálogo con las autoridades”, afirmó la coordinadora.

Muñiz criticó que los promotores de la protesta no se hayan identificado formalmente, lo que, a su juicio, resta legitimidad al reclamo.

“Nunca ha sido nuestro accionar acudir en primer término a este tipo de acciones irresponsables, porque lo mínimo que han debido hacer es identificarse”, puntualizó.

La aclaración surge tras la difusión masiva de un comunicado en el que un grupos de jueces convocan a un cese de labores en demanda de una "transformación profunda" del sistema judicial.

Los puntos que motivan al movimiento incluyen ajuste salarial, sueldos acordes a la carga laboral y entornos de trabajo seguros y humanos.