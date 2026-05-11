Energía y Minas desvincula trabajo de Julio Espaillat Lamarche con explotación minera

El Ministerio de Energía y Minas informó que el señor Julio Ernesto Espaillat Lamarche no forma parte del cuerpo de asesores de esa institución desde febrero de 2026 y precisó que sus funciones estuvieron vinculadas exclusivamente al proyecto tierras raras, sin participación en procesos relacionados con el proyecto minero Romero.

La aclaración se realiza luego de que un medio de información publicara que el ingeniero es accionista de la empresa Goldquest y asesor de esa entidad.

En un comunicado Energía y Minas explicó que Espaillat Lamarche ingresó a la institución en octubre de 2023 como asesor técnico del Viceministerio de Minas y que su contratación respondió a la necesidad de contar con un especialista para el desarrollo del proyecto tierras raras.

Indicó que el exasesor concluyó formalmente su relación laboral en febrero del presente año, tras la creación independiente del proyecto tierras raras bajo la Empresa Minera Dominicana, entidad que, aunque permanece bajo la sombrilla del ministerio, posee estructura y gestión propias.

También establece que las funciones de Espaillat Lamarche estuvieron “circunscritas exclusivamente al proyecto tierras raras”, brindando asesoría técnica especializada para el desarrollo de las acciones vinculadas a esa iniciativa.

Energía y Minas puntualizó que las evaluaciones técnicas relacionadas con el proyecto Romero fueron desarrolladas por la Dirección Técnica del Viceministerio de Minas bajo distintas administraciones ministeriales y sustentadas en informes elaborados por técnicos especializados de esa dependencia, conforme a los procedimientos establecidos en la Ley Minera 146-71, bajo el liderazgo del ingeniero Mauricio Hernández y durante el período de funciones del viceministro Miguel Díaz, quienes se ocuparon de las evaluaciones, opiniones y conclusiones técnicas emitidas sobre el expediente.

El Ministerio enfatizó, además, que “en ningún momento” el ingeniero Julio Espaillat fue consultado respecto al proyecto Romero y reiteró que su contratación respondió únicamente a labores vinculadas a tierras raras.

El Ministerio de Energía y Minas reiteró, finalmente, que las decisiones relacionadas con proyectos mineros se sustentan en procesos técnicos, administrativos y legales establecidos en la normativa nacional y enfatizó que los expedientes y comunicaciones oficiales reposan en los sistemas institucionales correspondientes, incluyendo los registros documentales internos del ministerio.