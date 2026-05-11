Maluma revela que se convertirá en padre por segunda vez

El cantante colombiano Maluma reveló este domingo que será padre por segunda vez.

Con una fotografía junto a su pareja, la arquitecta Susana Gómez, y la primera hija de ambos, Paris, de 2 años, el exponente urbano compartió la noticia a través de sus redes sociales.

En la publicación, donde se ve un emoji de corazón azul, insinuando el sexo del bebé, aparecen el artista y su primogénita besando el vientre de Gómez.

Fue en marzo de 2024 cuando Maluma y su novia dieron la bienvenida a Paris en una clínica de Medellín, Colombia.

Durante un concierto en Washington D.C., Estados Unidos, el intérprete, quien había mantenido su relación amorosa en secreto, reveló el embarazo de Gómez junto al videoclip de su canción "Procura", dedicada a su retoño.

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"Mi gente, les tengo una sorpresa esta noche. Hoy vamos a hacer el estreno mundial de mi próximo video. Ustedes van a ser testigos de algo que nadie en el mundo entero está viendo", dijo sobre el escenario.