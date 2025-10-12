Leah Campos comparte video de su juramentación como embajadora de EEUU en RD

Leah Francis Campos, quien fue confirmada por el Senado de los Estados Unidos el 7 de octubre para ocupar el cargo de embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, compartió un video del momento de su juramentación.

“Yo, Lea Francis-Campos, juro solemnemente que apoyaré y defenderé la Constitución de los Estados Unidos contra todos los enemigos extranjeros y nacionales, que tendré verdadera fe y lealtad a la misma, que asumiré esta obligación libremente sin ninguna reserva mental o propósito de evasión y que cumpliré con los deberes del cargo en el que estoy a punto de entrar, así que ayúdame Dios. Amén”, se le escucha jurar.

Se desconoce si la juramentación se produjo este domingo y cuándo la embajadora estará en República Dominicana.

Campos fue propuesta para el cargo por el presidente Donald Trump en diciembre de 2024, y su confirmación se produce luego de un prolongado proceso en la cámara alta en octubre de este año.

La última embajadora que tuvo el país fue Robin Bernstein, quien estuvo en funciones hasta el 2021.

Al principio de su carrera, Leah Francis Campos trabajó en la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés). Además, ocupó el cargo de directora de personal del Subcomité del Hemisferio Occidental de 2013 a 2015. En 2012, fue candidata por el 9.º distrito congresual de su estado natal, Arizona.

Asimismo, ha sido asesora estratégica sénior en SAS, una empresa multinacional estadounidense dedicada a los datos y la inteligencia artificial.

Entre 2013 y 2019, ocupó el cargo de asesora sénior en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, donde asesoró al presidente Ed Royce (republicano por California) sobre el hemisferio occidental.