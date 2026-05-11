Continúan las temperaturas calurosas con lluvias en algunas zonas del país

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informa que para este lunes en las primeras horas del día se esperan lluvias, acompañadas de aisladas y ocasionales ráfagas de viento sobre el territorio nacional, debido a una vaguada en varios niveles de la troposfera.

Indicó que después del mediodía, la actividad de lluvias se localizará sobre las regiones norte, la llanura oriental y la cordillera Central, tales como Espaillat, San Cristóbal, Barahona, Peravia, Monte Plata, La Altagracia y Sánchez Ramírez.

Asimismo, notificó que las temperaturas continuarán calurosas, por lo que recomienda a la población ingerir suficientes líquidos, vestir ropa ligera, preferiblemente de colores claros, evitar la exposición prolongada al sol sin la debida protección y permanecer en lugares frescos y ventilados.

Pronósticos locales

En el Gran Santo Domingo, las temperaturas mínimas estarán entre 23 °C y 25 °C, y las máximas entre 31 °C y 33 °C.