Fallece Lyedgers Encarnación, uno de los heridos en tiroteo en la UASD

Falleció Lyedgers Tameydshi Encarnación Peña, uno de los heridos en el tiroteo ocurrido en la sede central de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

El joven murió mientras recibía atenciones médicas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Encarnación Peña, quien había cumplido 35 años el pasado 5 de octubre, fue trasladado al Centro Médico Dominico Cubano, donde fue operado la noche del jueves, según confirmó el director de Comunicaciones de la universidad, Roberto Tejada.

Mientras tanto, Juan Manuel Méndez, el otro miembro del equipo de seguridad que resultó herido, fue operado de una mano la mañana del viernes.

“Con profunda tristeza, informamos el lamentable fallecimiento de Lyedgers Tameydshi Encarnación Peña, miembro del equipo de seguridad que resultó herido en el incidente ocurrido el pasado jueves 16 de octubre en el campus universitario de nuestra sede central”, lamentó la UASD a través de su cuenta de X.

Detenido un estudiante de Derecho por el hecho

Por el incidente, la Policía Nacional detuvo a Alexander Jiménez Galván, de 35 años, residente en Santo Domingo Oeste. Su arresto se produjo momentos después del tiroteo gracias a la colaboración de empleados de la universidad.

Jiménez Galván era estudiante de la carrera de Derecho.

De acuerdo con el portavoz de la UASD, Roberto Tejada, el miércoles anterior el joven había tenido un altercado con miembros de seguridad luego de permanecer estacionado en una zona oscura del campus.

Los empleados le retuvieron los documentos debido a que su vehículo estaba aparcado en un área prohibida. Al día siguiente, el estudiante regresó a la universidad para recuperarlos, acompañado de otra persona, y portaba una escopeta calibre 12 en su vehículo, con la que realizó varios disparos.

Una de las balas impactó directamente en el rostro de Encarnación Peña.