UASD confirma que joven involucrado en incidente es estudiante de Derecho

El director general de comunicaciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Roberto Tejada Muñoz, informó este viernes que el joven que protagonizó el hecho en el recinto universitario es un estudiante de Derecho.

Tejada indicó que el miércoles, el joven Alexander Jiménez Galván, de 35 años, habría tenido inconvenientes con la seguridad de la facultad, luego de permanecer estacionado en una zona oscura.

La detención se produjo momentos después del suceso por la colaboración de personal que labora en la citada universidad.

“El joven es estudiante de Derecho; la noche previa él tuvo una situación con la seguridad y le retuvieron los documentos dentro del campus y él regresó al día siguiente a retirar esos documentos”, sostuvo, mientras era entrevistados por periodistas.

Tejada expresó que los empleados le retuvieron los documentos a Jiménez porque tenía su vehículo estacionado en un área oscura y prohibida del campus.

Señaló que al día siguiente, el estudiante regresó a la universidad para retirar sus documentos acompañado de otra persona.

“Después que retiró los documentos en el área de seguridad, se trasladó a otro espacio de la universidad y ahí fue que entonces tuvo el encuentro con los empleados y se produjo el incidente”, dijo Tejada.

Arma de fuego

El director general de comunicaciones de la UASD dijo que el estudiante de Derecho portaba una escopeta calibre 12 en su vehículo y realizó varios disparos. Una de las balas impactó directamente en el rostro de uno de los empleados, quien fue trasladado al Centro Médico Dominico cubano, donde fue operado y se encuentra en condición estable.

Mientras que el otro miembro del personal de vigilancia será sometido a una cirugía en su brazo izquierdo.