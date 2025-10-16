Arrestan a presunto autor de tiroteo de la UASD

La Policía Nacional informa que fue detenido un hombre acusado de herir al menos dos personas durante un incidente bajo investigación, ocurrido la tarde de este jueves en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Se trata de Alexander Jiménez Galván, de 35 años, residente en Santo Domingo Oeste, cuya detención se produjo momentos después del suceso.

El detenido recibe atenciones médicas, ya que en medio del incidente recibió golpes contusos, incluyendo una herida en la cabeza.

La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, asumió las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que se produjeron los hechos.

El detenido fue recibido bajo custodia por personal policial, adscrito al Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos Contra la Propiedad (Homicidios), con asiento en el Palacio de la Policía Nacional, desde donde fue trasladado a un centro de salud para recibir atenciones médicas por las heridas y golpes que presenta.