Ministro de Defensa se reúne con directivos de Codevi y supervisa verja perimetral en Dajabón

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, visitó este domingo la frontera en Dajabón y se reunió con directivos del Parque Industrial Codevi para evaluar la situación y las medidas tomadas tras los recientes incidentes que afectaron sus operaciones.

Durante el encuentro, el alto mando militar ponderó la importancia estratégica y socioeconómica que representan las operaciones de Codevi, tanto para la República Dominicana como para Haití, al generar miles de empleos directos e indirectos, promover la estabilidad fronteriza y contribuir al desarrollo binacional.

Asimismo, se abordaron los posibles mecanismos de apoyo y cooperación desde las Fuerzas Armadas y sus dependencias especializadas, a fin de fortalecer la seguridad perimetral y garantizar un entorno estable que favorezca la continuidad de las operaciones industriales en la zona.

El ministro Fernández Onofre reiteró que las Fuerzas Armadas mantienen un firme compromiso con la paz, el desarrollo social y el progreso económico nacional, tal como lo establece uno de los principales objetivos del Plan Estratégico Institucional, que impulsa la integración de la defensa con el desarrollo.

Como parte de su agenda en Dajabón, el titular del MIDE también supervisó personalmente los avances de la segunda etapa de construcción de la verja perimetral fronteriza, un proyecto emblemático del Gobierno que refuerza el control territorial y contribuye a la seguridad nacional, al tiempo que facilita el comercio ordenado y la cooperación transfronteriza.

Acompañaron al ministro de Defensa el director del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront), el director de Planes y Operaciones del Estado Mayor Conjunto del MIDE (J3) y el supervisor general de los trabajos de construcción de la verja perimetral fronteriza, junto a otros oficiales superiores.