Zona Franca Codevi explica origen de manifestación de haitianos

A través de un comunicado la zona franca Codevi informó que la reciente manifestación de haitianos ocurrió a raíz de la medida de regularización en el pago de impuestos implementada por el Gobierno de Haití, situación que ha generado movilizaciones de empleados, colaboradores y sindicatos de vecino país.

Ante el rechazo a las nuevas disposiciones fiscales, Codevi dijo que varios empleados decidieron retirarse temporalmente de sus puestos de trabajo y regresar a sus hogares, situación ha afectado de manera momentánea las operaciones productivas del parque industrial.

Tras la manifestación, para priorizar el bienestar y la seguridad Codevi dio a conocer que todos los colaboradores del parque industrial fueron enviados a sus hogares hasta que las autoridades gubernamentales competentes de Haití puedan explicar directamente a los dirigentes sindicales y trabajadores la obligatoriedad de dichos impuestos, dejando claro que las empresas únicamente cumplen con las leyes vigentes.

Finalmente, el parque industrial dijo que reafirma su compromiso con el respeto a los derechos de sus trabajadores, la paz laboral y el desarrollo sostenible de la región. Asimismo que mantienen un diálogo constante con todas las partes involucradas para garantizar la estabilidad operativa y social del parque.