Evacúan personal de la zona franca Codevi, por manifestación de haitianos en Juana Méndez

Cientos de haitianos realizaron una manifestación pacífica en la zona franca Codevi, que opera comunidad de Juana Méndez, en rechazo a la retención de impuestos que hace el parque industrial a exigencia del gobierno de Haití.

Ante la movilización, el personal dominicano tuvo que ser evacuado y despachado por motivo de seguridad.

Del lado dominicano, agentes de la Policía Nacional redoblaron la seguridad, en tanto que se espera en las próximas horas se convoque a una reunión de urgencia en busca de solución y que los extranjeros acudan a sus puestos de trabajo.

Mercado

Pese a las movilizaciones en algunos puntos de Juana Méndez, Haití, el intercambio comercial en el mercado Fronterizo de Dajabón, entre haitianos y dominicanos se desarrolla de manera normal. Así lo dio a conocer Noel Fernández, presidente de la Asociación de Mercaderes de la plaza comercial.