COE vuelve a subir las alertas: 5 provincias en roja, 14 en amarilla y 11 en verde

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió a 30 las provincias en alerta por la incidencia activa de una vaguada en varios niveles de la troposfera y el amplio campo nuboso de una onda tropical que han generado lluvias desde la madrugada de este viernes.

En ese sentido, cinco provincias se encuentran en alerta roja, siendo estas la provincia Santo Domingo, el Distrito Nacional, San Cristóbal, San José de Ocoa y Azua.

El COE elevó los niveles de alerta por la incidencia de una vaguada y una onda trópical, colocando 5 provincias en alerta roja, 14 en amarilla y 11 en verde.Fuente externa

En alerta amarilla, la entidad colocó a María Trinidad Sánchez, San Pedro de Macorís, La Altagracia, El Seibo, La Romana, Samaná, Monte Plata, Hato Mayor, San Juan, Pedernales, Monseñor Nouel, Barahona, Peravia y La Vega.

Mientras que en alerta verde se encuentran Elías Piña, Puerto Plata, Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Independencia, Sánchez Ramírez, Santiago, Barohuco, Espaillat y Valverde.

El COE recomienda a operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro debido a viento y olas anormales en la costa atlántica, desde Puerto Plata, hasta Punta Rucia.

La entidad recomienda a la población mantenerse en contacto con los organismos de defensa y acción rápida, así como seguir los lineamientos de estos organismos de protección.

De igual forma se recomienda a los habitantes de zonas de alto riesgo que habitan próximo a ríos, arroyos y cañadas deben de estar atentos y tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

Las personas deben abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presentan altos volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.