Gobierno suspende labores del sector público a partir del mediodía en provincias en alerta roja

El Ministerio de Administración Pública informó la suspensión de las labores en el sector público a partir de las 12:00 del mediodía de este viernes, en las provincias que se encuentran en alerta roja, producto de la incidencia de una vaguada sobre el territorio nacional.

La institución recordó que las provincias en alerta roja hasta el momento son Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, San José de Ocoa y Azua. "Como medida preventiva y con el interés de salvaguardar la integridad del personal público, la jornada laboral de este día termine a las 12:00 pm", dice.

provincias en alerta

Esta mañana, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) incrementó los niveles de alertas en todo el país.

La institución colocó en alerta roja a la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional; también San Cristóbal, San José de Ocoa y Azua.

En alerta amarilla fueron colocadas María Trinidad Sánchez, San Pedro de Macorís, El Seibo, San Juan, Monte Plata, La Altagracia, La Romana, Samaná y Hato Mayor

En verde fueron colocadas Barahona, Peravia, Puerto Plata, Pedernales y Sánchez Ramírez.

MAP



"Se exhorta a los titulares de las instituciones a tomar las previsiones necesarias para garantizar el cierre ordenando de las labores y facilitar el retorno seguro de las y los colaboradores a sus hogares", señala la circular remitida hoy.

Además señala que aquellos titulares de órganos, entes y empresas públicas podrán establecer horarios de trabajo especiales cuando la institución, por su naturaleza, lo requiera, a fin de garantizar la prestación de los servicios esenciales a la ciudadanía.

"Se recuerda la importancia de seguir las indicaciones de los organismos oficiales de protección civil y mantenerse atentos a cualquier nueva disposición que pudiera ser adoptada en función del desarrollo de las condiciones climáticas", señala el comunicado de prensa remitido a este diario.