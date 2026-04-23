Bichette da doble con las bases llenas y los Mets logran angustiante victoria

Los Mets de Nueva York sobrevivieron a una confusión en el bullpen en la novena entrada cuando Huascar Brazobán subió al montículo mientras el cerrador Devin Williams comenzaba a entrar, y luego se mantuvieron firmes para vencer a los Mellizos de Minnesota 10-8 el jueves por la noche gracias al doble de tres carreras de Bo Bichette que rompió el empate, logrando así su segunda victoria consecutiva después de una racha de 12 derrotas.

Después de colocar a la estrella Francisco Lindor en la lista de lesionados por una lesión en la pantorrilla, Nueva York ganaba 6-1 en la cuarta entrada, 7-2 en la sexta y 7-3 en la octava antes de que Ryan Jeffers conectara el primer grand slam que Brazobán permitió en su carrera en las Grandes Ligas.

Brett Baty y Marcus Semien conectaron sencillos contra Andrew Morris (1-1) en la parte baja de la entrada, el bateador emergente Tommy Pham recibió base por bolas contra Anthony Banda y Bichette conectó un doble contra la pared del jardín izquierdo-central para una ventaja de 10-7.

Con las luces atenuadas en el Citi Field, Williams se dirigió al montículo desde el bullpen, tal como lo había indicado el mánager Carlos Mendoza, pero Brazobán regresó simultáneamente desde el banquillo al montículo. Una vez que Brazobán cruzó la línea de foul, estaba obligado a comenzar la entrada, lo que significaba que Williams no podría optar al salvamento.

Brazobán retiró a Austin Martin con un batazo a tierra y luego Williams entró al relevo y ponchó a Luke Keaschall.

Brooks Lee conectó un sencillo y anotó con otro sencillo de Tristan Gray, y el doble de Bryon Buxton colocó la carrera del empate en posición de anotar. Williams (1-1) ponchó a Trevor Larnarch, quien abanicó un cambio de velocidad en cuenta de 2-2.

Juan Soto, en su segundo partido tras recuperarse de una distensión en la pantorrilla derecha que le hizo perderse 15 partidos, se fue de 0 de 3 con dos bases por bolas.

El jonrón de tres carreras de Baty en la primera entrada contra Joe Ryan le dio a los Mets una ventaja de 3-1, y Carsen Benge conectó un jonrón solitario para ampliar la ventaja a 7-2 en la cuarta entrada. Gray conectó un jonrón solitario en la sexta entrada contra David Peterson.

Ryan permitió siete carreras —cuatro de ellas limpias— en cinco entradas, mientras que Christian Scott, de los Mets, duró solo 1 1/3 entradas y otorgó cinco bases por bolas en su primera aparición con el club desde el 21 de julio de 2024.