El dólar se mantiene bajo el umbral de los RD$60.00, Gobierno destaca estabilidad cambiaria

El Gobierno dominicano resaltó la estabilidad del mercado cambiario, tras reportes del Banco Central de la República Dominicana que sitúan la tasa del dólar para este 23 de abril en RD$59.23 para la compra y RD$59.86 para la venta.

Las autoridades explicaron, en una nota enviada a los medios de comunicación, que este comportamiento refleja la solidez de los fundamentos macroeconómicos, en un contexto internacional marcado por volatilidad en los mercados financieros.

Indicaron que la apreciación acumulada del peso frente al dólar, superior al 5 %, responde al dinamismo de sectores generadores de divisas, como el turismo, las exportaciones y las remesas.

El Gobierno subrayó que la política monetaria y cambiaria ha sido manejada con prudencia, garantizando liquidez suficiente en el mercado y estabilidad en los precios. Asimismo, reiteró que continuará monitoreando el entorno global para preservar el equilibrio económico y la confianza de los agentes.