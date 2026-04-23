Regidor denuncia acumulación de basura en la Zona Universitaria y llama a intervención inmediata

El regidor del Distrito Nacional, Ariel Gutiérrez Santana, denunció la creciente acumulación de basura en distintos puntos de la circunscripción 1, con especial énfasis en la Zona Universitaria, situación que está generando serios inconvenientes para peatones y residentes del área.

El edil explicó que, aunque en algunos sectores residenciales la problemática puede pasar desapercibida debido a la existencia de depósitos internos, la realidad en espacios como la Zona Universitaria es distinta, donde los contenedores se encuentran desbordados, provocando que los desechos sólidos se acumulen en las aceras.

“Estamos viendo cómo la basura ya no solo afecta el ornato, sino que está impactando directamente la movilidad peatonal y la salubridad del entorno. Es una situación que requiere atención urgente”, expresó Gutiérrez Santana.

El regidor hizo un llamado a la administración municipal para que revise y fortalezca la frecuencia y eficiencia en la recogida de residuos sólidos, a fin de evitar que esta problemática continúe agravándose.

Asimismo, reiteró su compromiso de continuar ejerciendo su rol de fiscalización en defensa de los munícipes, promoviendo soluciones que garanticen un entorno más limpio, ordenado y digno para todos.