Boletín 1 del COE: Las lluvias han dejado 351 viviendas afectadas y 1,781 personas desplazadas

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) reportó los daños causados hasta las 11:00 de la mañana por las lluvias que afectan el territorio nacional, debido a una activa onda tropical con potencial ciclónico.

Hay 351 viviendas afectadas, 1,781 personas desplazadas y evacuadas, nueve comunidades incomunicadas y 26 personas en un albergue.

El boletín del COE recoge que el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) reportó que diez acueductos están fuera de servicio total, afectando unos 17,925 usuarios.

Estas son las obras que han tenido algún tipo de afectaciones por las lluvias:

En La Altagracia reportan calles inundadas y crecidas de ríos y arroyos en los sectores de Anamuya y Villa María, en el municipio de Higüey, por lo que las autoridades locales se mantienen en sesión permanente.

El ayuntamiento de Verón-Punta Cana informa que debido a las fuertes lluvias unas 26 viviendas fueron anegadas. Además, se produjeron inundaciones urbanas en diferentes puntos del distrito municipal, siendo las áreas de Verón, Bávaro, Cortesito, Sabana de Los Martínez de las zonas más afectadas. Además debido a las fuertes lluvias un árbol en la carretera Higüey-Anamuyita obstaculizando el tráfico, “se procedió a la remisión de escombros, la vía fue habilitada”.

En Monte Plata tribuyen a las lluvias el colapso del puente tras el paso de un camión volteo, donde el conductor perdió la vida, el jueves. en la carretera Don Juan- Yamasá, donde la comunidad de Yamasá y Monte Plata siguen incomunicadas.

Azua, en el distrito municipal Del Rosario, la Defensa Civil habilitó un albergue en el Liceo Gregorio Luperón, donde fueron llevadas nueve familias, integradas por 26 personas. Además, por el desbordamiento del Rio Tábara, unas 160 viviendas fueron amagadas y 774 personas desplazadas.

En San Pedro de Macorís, por las fuertes lluvias y el mal funcionamiento del drenaje pluvial se produjeron inundaciones urbanas en los sectores Placer Bonito, Pedro Justo, Calle T, Barrio Los Maestro, Barrio México, entrada del hospital seguro social, La Batea, Kennedy, primavera.

También por la crecida del rio Soco están parcialmente incomunicadas las comunidades de: Concho Primo, Diego, Loma Alduey, Campiña, Platanito, Bejucal, Cabeza de Toro, Guanábano y Regajo.

En Santiago se reportan inundaciones en los sectores: Los Cocos de Jacagua, Yapul Dumit, Cienfuegos, Entrada de Rafey, Barrio Libertad, Mella I, Circunvalación Sur y en la avenida Avenida Estrella Sadhalá, Hispanoamericana, Distrito Municipal Santiago oeste Este, dejando anegadas un total de 150 viviendas parcialmente.