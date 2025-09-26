Centro de Huracanes recomienda monitorear el sistema que provoca fuertes lluvias en RD y Haití

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó este viernes que el sistema tropical que provoca fuertes lluvias en gran parte de la República Dominicana, Haití y las Islas Turcas y Caicos, podría convertirse en una zona de baja presión esta noche, al sureste de las Bahamas.

El fenómeno, asociado a una onda tropical ubicada actualmente sobre Hispaniola, muestra signos de organización, y se espera que evolucione en las próximas horas.

Según el NHC, se prevé que una zona de baja presión se forme esta noche cerca del sureste de las Bahamas, con altas probabilidades de convertirse en una depresión tropical durante el fin de semana, cuando se desplace hacia el noroeste o norte.

Indica que, aunque el sistema aún no ha alcanzado la categoría de tormenta, ya está provocando condiciones de mal tiempo en República Dominicana y Haití.

“Independientemente de su desarrollo, persisten fuertes lluvias y ráfagas de viento en República Dominicana, Haití y las Islas Turcas y Caicos, y es probable que se extiendan por las Bahamas y el este de Cuba durante los próximos días. Las personas interesadas en todas estas zonas deben monitorear el progreso del sistema. Si bien persiste una considerable incertidumbre sobre la trayectoria a largo plazo y la intensidad del sistema, existe un riesgo significativo de impactos por vientos, lluvias y marejadas ciclónicas en una parte de la costa sureste de EE. UU. a principios de la próxima semana”.

Las personas interesadas en esta zona también deben monitorear el progreso del sistema, que tiene probabilidad de formación un 80% de probabilidad de convertirse en depresión tropical en las próximas 48 horas.