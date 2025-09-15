Protestan en La Cuaba por nuevos intentos de construcción de vertedero

Comunitarios de La Cuaba, del municipio Pedro Brand, protagonizaron la mañana de este lunes una protesta en rechazo a que se construya un vertedero en la comunidad de Los Aguacates.

La huelga de "calentamiento" se realizó de forma sorpresiva con la quema de neumáticos en las carreteras de Los Aguacates y Salamanca, paralizando el tránsito y dinamismo del distrito municipal desde horas de la madrugada hasta las 9:30 de la mañana.

Según precisó el presidente de la Junta de Desarrollo de La Cuaba, Fabio Correa, al lugar se presentaron agentes policiales, quienes realizaron varios disparos sin llegar a impactar a ningún huelguista.

Los organizadores de la protesta advirtieron que a esta manifestación de calentamiento le procederán otras de no ser considerada su negativa a la construcción del vertedero en la comunidad.

Fabio Correa recordó que en 2023 recibieron una notificación del Ministerio de Medio Ambiente en su favor, sobre la desestimación de un plan de obra de un vertedero en ese entonces, sin embargo, la misma empresa tiene nuevas intenciones.

“Partiendo de que la comunidad se oponía y lugar no era propicio a los fines, que hoy día nueva vez la empresa intenta instalar el vertedero en la zona, disfrazando que es una planta recicladora que piensan instalar y la comunidad se ha levantado en contra de eso nueva vez”, señaló.

En abril de 2023 Medio Ambiente realizó una vista pública en la comunidad y los residentes se opusieron a la propuesta y a finales de mayo del mismo año decenas de comunitarios se aglomeraron frente al Ministerio en rechazo a la instalación del relleno sanitario.

Esta lucha se remonta a 2021, cuando comunitarios iniciaron su lucha de que no se instale un relleno sanitario que pretendía tener una extensión de unas 1,500 tareas.

En la actualidad el municipio persigue colocarse como uno ecoturístico por la cantidad de vegetación y afluentes que posee.