Identifican a séptima persona implicada en violación a joven en Villa González

La solicitud de medida de coerción en contra de seis de los implicados en la violación de una joven de 21 años en Villa González evidencia el nombre de la séptima persona que de acuerdo al expediente también habría abusado de la víctima.

Erik Castro Álvarez y/o Eriberto Castro Díaz (A) Álvarez y/o Pochon, quien se encuentra prófugo de la justicia, es señalado como la persona que junto a Yamir Fernando Pérez Toribio, alías Ferere “se ofrecieron a llevar a la víctima a ser asistida al centro de salud más cercano a bordo de una pasola”.

En su lugar, los jóvenes llevaron a la víctima a la casa de Pérez Toribio, ubicada en La Javilla, municipio de Villa González, Santiago de los Caballeros. Allí se encontraban los demás imputados y violaron y grabaron a la joven de 21 años de edad.

Este hombre, de acuerdo al expediente de solicitud de medida de coerción, también violó a esta joven.

Contra este joven pesa la orden de arresto número 2025-AJ0057881 de fecha 29 de agosto de 2025, emitida por la Oficina Judicial de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago.

Además de estos dos jóvenes, los demás implicados en este caso son José Alfonso Rubiera Rodríguez (Fonso), Delfri de Jesús Rodríguez (Yiyo), Edwin Manuel Castro Guzmán (el Guaro), Javier Eduardo Núnez Toribio y/o Javier Núñez (Bebé) y Oniel Rafael Pichardo Martínez, alias Contreras.

La justicia de Santiago conocerá la solicitud de medida de coerción contra estas seis personas este miércoles.