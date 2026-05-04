William Ozuna: Un maestro de las barras y el aula

El día a día de uno de los dirigentes dominicanos más laureados se resume entre tiza y acero.

A la vista de lo conocido, William Ozuna ha dedicado su vida al deporte y, en especial, al levantamiento de pesas. Sin embargo, lleva poco más de tres décadas en la formación de atletas y también de estudiantes.

Ozuna acumula 34 años como maestro de educación física de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), labor que desempeña de manera paralela con la halterofilia.

El federado expresó que, además de las medallas que tiene colgadas en su despacho, producto del sacrificio conjunto de los atletas y el cuerpo técnico de pesas, organizar las sesiones y publicar las notas de sus estudiantes al cierre de cada semestre también representa un “oro olímpico”.

“Es una sensación inexplicable porque cada uno de esos alumnos está formando su vida a través del conocimiento. Cada jornada es una experiencia, y al final de cada semestre es como si me preparara para una competencia, porque ellos también son una parte de mí”, expresó Ozuna durante una entrevista exclusiva para Listín Diario.

William está ligado a la UASD como instructor de esa materia desde 1990, cuando comenzó a generar sus primeros ingresos en esa área. Previo a ello, coqueteó brevemente con la contabilidad, que fue su primera formación profesional.

Su acercamiento a la docencia llegó luego de que un profesor lo llevara a la halterofilia como atleta, disciplina en la cual no logró destacarse.

“Desde ahí inició mi vocación y mi interés en servir. Me gusta ver a los jóvenes crecer y desarrollarse, ya sea en el deporte o en sus carreras. Me llena de alegría cuando entro a un banco y el gerente me llama profesor; ahí me doy cuenta de que he hecho un aporte a la sociedad”, manifestó el dirigente, quien cumplirá 40 años en el campo de la dirigencia deportiva.

Además de docente y presidente de la Fedompesas, Ozuna es coronel de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, institución a la que pertenece desde 1990.

Atletas y estudiantes

Ozuna recordó con satisfacción cuando estableció la regla de que todos los atletas de pesas debían formarse primero en lo académico y luego como deportistas.

Citó casos como los de Wanda Rijo y Yuderqui Contreras, quienes fueron de las primeras pesistas en convertirse en profesionales.

“Desde que llegamos a la federación tuvimos ese enfoque. Cada uno de los halteristas, además de traer medallas y obtener buenos resultados, primero debe traer sus notas. Nosotros no flexibilizamos esa parte, porque ellos en algún momento dejarán de ser atletas, pero nunca dejarán de ser profesionales”, manifestó.

Confesó que ha tenido casos de estudiantes con condiciones para ser pesistas; sin embargo, ninguno ha descollado, ya que primero se concentran en sus carreras.

Para Santo Domingo 2026

William aseguró que, para esa edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, la delegación nacional de pesas superará su mejor participación, registrada en Barranquilla 2018.

Durante ese torneo, los pesistas lograron cinco medallas de oro, siete de plata y la misma cantidad de bronce.

Explicó que, por número de atletas, quizás no superen en volumen las 19 preseas obtenidas en el evento de Colombia; sin embargo, espera que sí mejoren el color de las medallas doradas.

“Ahora estamos más preparados y haciendo todos los ajustes con tiempo. Esta es una de las pocas ocasiones en que los fondos han llegado completos y a tiempo, algo inusual. Pero eso tenemos que resaltarlo para que se mantenga, ya que solo así podemos tener grandes resultados”, sostuvo.

La selección dominicana de pesas está compuesta por 12 atletas: seis hombres y seis mujeres.

Los halteristas han desarrollado un programa exhaustivo que comenzó a mediados del pasado año.

Hasta el momento, han mantenido su acostumbrada base de entrenamientos en Jarabacoa; además, compitieron en el clasificatorio de levantamiento de pesas celebrado en diciembre en el Pabellón de Halterofilia.

También participaron en un campeonato realizado en Colombia y actualmente se encuentran en Panamá hasta finales de mes.

Manifestó que, una vez regresen al país, tendrán una fase de descanso y, desde mediados de junio, volverán a Jarabacoa hasta el inicio del evento.