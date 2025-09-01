Abinader sobre implicados en abusos sexuales de Villa González y SFM: “Son salvajes, cobardes y que caiga todo el peso de la ley"

El presidente Luis Abinader condenó este lunes los actos de abuso sexual hacia una joven de 21 años, y una menor de edad, en hechos que ocurrieron en Villa González y en San Francisco de Macorís.

Al referirse a la dama de 21 años que fue abusada por seis hombres, el mandatario manifestó que espera que sobre los implicados recaiga todo el peso de la ley, al momento que los calificó como “cobardes”.

“Esos no son hombres, son salvajes y espero que todo el peso de ley recaiga sobre esas personas. Esos son salvajes y cobardes", dijo el presidente durante LA Semanal con la Prensa, desde el Palacio Nacional.

El jefe del Estado recalcó que el Ministerio Público y la justicia dominicana deben aplicar todo el peso de la ley contra “estos actos salvajes, y nosotros tenemos como gobierno que apoyar en buscar las pruebas, y todo el apoyo de investigación que tiene que hacer la policía”.

Llamado a la sociedad

Ante estos casos, Abinader indicó que tanto el Gobierno como la sociedad civil deben tomar estos casos como alertas para evaluar qué cosas se deben cambiar en educación, desde la preprimaria, hasta primaria, secundaria y también en el hogar.

“Nos llama a tener alerta, y entre todos revisar nuestra educación”, expresó el mandatario.

Por su parte, el Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra los seis hombres detenidos en relación con la violación sexual la joven de 21 años en el municipio Villa González, provincia Santiago.