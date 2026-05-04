Félix Bautista agradece a Abinader por decisión de detener actividad minera en San Juan

El senador de la provincia San Juan, Félix Bautista, valoró la decisión del presidente Luis Abinader, quien anunció la noche de este lunes la “detención inmediata” de “cualquier actividad” relacionada con el proyecto minero Romero en la provincia de San Juan.

Bautista, quien se había manifestado en contra del proyecto minero, sostuvo que el mandatario actuó con responsabilidad “ante una situación que genera legítima preocupación nacional”.

“La intención de realizar estudios para la posible explotación minera en una zona tan sensible como la cuenca de un río no es un tema menor. Se trata de un recurso vital, del que dependen comunidades enteras para su consumo, la salud de sus familias, el desarrollo de la agricultura y el equilibrio de nuestros ecosistemas”, afirmó el legislador en un comunicado de prensa.

Asimismo, sostuvo que cualquier riesgo de contaminación en esas aguas tendría consecuencias profundas e irreversibles para la vida, la salud y la riqueza de dos regiones, conformada por las regiones El Valle y Enriquillo, donde viven 770 mil habitantes en 47 municipios y 75 Distritos Municipales.

“Desde el primer momento, nuestro compromiso como Senador ha sido claro: estar del lado del pueblo, de la vida y de la protección de nuestros recursos naturales. Esta no es una lucha política, es una causa humana, social y ambiental”, expresó.

Ante esto, agradeció la disposición del presidente de detener de manera inmediata cualquier actividad relacionada con la posible explotación de la Mina Romero.

“Reiteramos que el desarrollo debe ir siempre de la mano con la sostenibilidad. Crecer como nación no puede implicar poner en riesgo lo más esencial: el agua, la salud y la dignidad de la gente. Hoy más que nunca, el país necesita decisiones valientes, pero también conscientes. Escuchar al pueblo es el primer paso para construir un futuro verdaderamente justo y sostenible”, apuntó Bautista.