Conep en desacuerdo con “detención inmediata” de proyecto minero en San Juan

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) se mostró en desacuerdo con la decisión del presidente Luis Abinader de detener “de manera inmediata” de “cualquier actividad” relacionada con el proyecto minero Romero en la provincia de San Juan.

A través de su cuenta de X, el vicepresidente ejecutivo y vocero oficial del Conep, Cesar Dargam, manifestó que la República Dominicana posee un “potencial minero inmenso” y que se pueden alcanzar proyectos que tengan “equilibrio social, ambiental y económico”.

“El presidente Luis Abinader se ha caracterizado por su vocación de concertación, con prudencia, sensibilidad y empatía. Sin embargo, estoy en desacuerdo con la “detención de cualquier actividad relacionada con el Proyecto Romero” pues plantea interrogantes sobre resguardar procesos institucionales claros y basados en evidencia. El potencial de una minería responsable en RD es inmenso, y posible con equilibrio social, ambiental y económico”, señaló Dargam en la red social.

La decisión del mandatario se realizó un día después de que cientos de personas marcharan en rechazo proyecto minero en San Juan.

Abinader indicó que la decisión se sostiene conforme a lo establecido la ley 64-00 de medioambiente y sus reglamentos, en donde se señala que, si la población rechaza de manera masiva un proyecto de esa categoría, no es viable continuarlo.