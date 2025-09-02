¿Qué dice el Ministerio Público de los acusados de violar a joven de Villa González?

La Fiscalía de Santiago presentó acusación contra seis hombres señalados como responsables de violación grupal a una joven residente de Villa González, ocurrida en marzo de 2025. El caso salió a la luz tras circular en redes sociales los videos del hecho.

Esa noche

El 17 de marzo aproximadamente a las 8:00 de la noche, la víctima acudió al bar “El Polo York” junto a una amiga. Tras consumir alcohol, empezó a sentirse mal.

En ese momento, cuenta el Ministerio Público, Yamir Fernando Pérez Toribio, conocido como “Ferere”, junto a un prófugo identificado como Erik Castro Álvarez, alias “Pochón”, se ofrecieron a llevarla a un centro de salud. Siendo acompañada por la testigo Nayeli Sierra Cabrera, dicha asistencia médica no fue proporcionada puesto que no ingresaron al centro de salud y disfrazando de buena voluntad sus intenciones, “Ferere” y “Pochón” fingieron cuidar a la víctima y cooperar. Sin embargo, en lugar de cumplir con esa promesa, la trasladaron hasta la casa de “Ferere”, ubicada en La Javilla, Villa González.

De acuerdo con el MP, en la vivienda ya estaban los demás acusados: Edwin Manuel Castro Guzmán “El Guaro”, Javier Eduardo Núñez Toribio “Bebé” o “El Chichi”, José Alfonso Rubiera Rodríguez “Fonso”, Oniel Rafael Pichardo Martínez “Contrera” y Delfri de Jesús Rodríguez “Yiyo”.

¿Qué hizo cada uno?

Según la acusación, la víctima estaba en un estado de vulnerabilidad y sin capacidad de defenderse.

En esas condiciones fue violada inicialmente por Yamir Fernando Pérez Toribio (Ferere), luego por Edwin Manuel Castro Guzmán (El Guaro), quien también la penetró mientras ella estaba inconsciente.

José Alfonso Rubiera Rodríguez (Fonso), además de violarla, la agredió de forma grotesca, según el Ministerio Público. El hombre se habría aprovechado de la joven, quien "estaba inerte en la cama, totalmente inhabilitada, sin poder oponer resistencia a tan aberrante acto de naturaleza sexual".

Mientras, Javier Eduardo Núñez Toribio (Bebé/El Chichi), Oniel Rafael Pichardo Martínez (Contrera) y Delfri de Jesús Rodríguez (Yiyo): permanecieron en la habitación observando, riendo y participando de la violencia.

La Fiscalía sostiene que todos ejercieron poder y control sobre la víctima, volviéndose y comportándose “como si fuera un objeto”.

El video

El hecho fue grabado en videos que comenzaron a circular en grupos de WhatsApp, el 25 de agosto de 2025. Fue entonces cuando la joven descubrió lo que había sufrido, ya que no tenía conciencia de lo ocurrido en el momento.