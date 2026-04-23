Dos muertos, incluyendo una periodista libanesa, en ataque israelí

Al menos dos personas murieron este miércoles en un ataque israelí contra un vehículo en la localidad de At Tiri, en el sur del Líbano, de donde los servicios de emergencias han podido rescatar también a una periodista herida y aún tratan de llegar hasta una segunda asediada por las fuerzas de Israel.

Pese al alto el fuego en vigor entre ambos países, un bombardeo alcanzó un vehículo que circulaba por At Tiri, causando el fallecimiento de dos personas identificadas como Ali Nabil Bazzi y Muhamad al Hourani, informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN).

Por otro lado, el medio estatal explicó que un equipo de la Cruz Roja fue despachado a la zona para tratar de evacuar a dos periodistas que permanecían "rodeadas" por el Ejército israelí, una de las cuales resultó herida y ya ha podido ser rescatada por los paramédicos.

"El vehículo de la Cruz Roja que transportaba a la periodista Zeinab Faraj desde el pueblo de At Tiri al Hospital Gubernamental de Tebnine fue objeto de disparos hostiles y las marcas de las balas quedaron visibles en el vehículo", indicó ANN.

La otra reportera afectada por el incidente, Amal Khalil, del diario local Al Akhbar, todavía no ha podido ser evacuada por los equipos de socorro. Luego se informó sobre su muerte.

El presidente libanés, Joseph Aoun, pidió a la Cruz Roja que trabajen en colaboración con el Ejército y la misión de paz de la ONU (FINUL) para llegar hasta las víctimas, al llamar a la protección de los trabajadores de los medios de comunicación que trabajan sobre el terreno.

Lugar de enfrentamientos

At Tiri se ubica cerca de la ciudad de Bint Jbeil, uno de los principales escenarios de enfrentamientos entre Israel y el grupo chií libanés Hizbulá a la entrada en vigor de un cese de hostilidades el pasado viernes, así como una zona donde se denuncia estos días más destrucción deliberada.

Tras una reunión de embajadores en Washington, el Líbano e Israel acordaron una tregua de diez días que se espera sirva para negociar una solución a largo plazo más detallada, en un proceso con pocas expectativas de éxito y que no cuenta con la participación de Hizbulá.

Solo desde la entrada en vigor de la tregua la medianoche el jueves hasta el domingo al mediodía, el Centro Nacional para Peligros Naturales y Alerta Temprana del Líbano contabilizó 220 violaciones del acuerdo, entre ellas 52 ataques de artillería, 15 incidentes con ametralladoras y siete bombardeos.