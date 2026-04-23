Alcaldía de Santiago y CDP reconocen a Miguel Franjul

La Alcaldía de Santiago, a través del Concejo de Regidores, declaró como “Hijo Adoptivo” de esta ciudad al periodista Miguel Franjul, en un acto donde le entregaron el un pergamino con la distinción, mediante la resolución No. 3504-26.

La iniciativa fue presentada por el alcalde Ulises Rodríguez y contó con el respaldo del presidente del Concejo de Regidores, así como de los voceros de las distintas fuerzas políticas representadas en la sala capitular. La declaratoria estuvo a cargo del presidente del órgano edilicio, Cholo D’Oleo, quien definió a Franjul como un merecedor del reconocimiento por su trayectoria y aportes al periodismo nacional.

El acto se realizó en el marco del conversatorio “La responsabilidad de los medios de comunicación en la era digital”, organizado por el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), seccional Santiago, y celebrado en su sede en el sector Villa Olímpica.

Durante su intervención, Franjul llamó a reforzar la ética periodística frente al auge de la inteligencia artificial y la sobreinformación, destacando que la confianza del público sigue siendo el principal activo de los medios de comunicación.

“El compromiso esencial del periodismo permanece inalterable: informar con veracidad y servir de intermediario entre la sociedad y el poder”, expresó, al tiempo que subrayó la necesidad de vigilar de forma permanente a las autoridades en los ámbitos político, económico y social, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas.

El director periodístico enfatizó que los medios constituyen un pilar fundamental de la democracia, al propiciar el debate, el pluralismo y la denuncia de la corrupción, además de dar voz a los sectores más vulnerables.

Advirtió, sin embargo, que en la era digital el ejercicio periodístico enfrenta distorsiones derivadas del uso irresponsable de la libertad de expresión, por lo que insistió en que no basta con informar, sino que es imprescindible contextualizar, interpretar y verificar los contenidos para evitar la desinformación.

Distinción del CDP

Al concluir la exposición del director de Listín Diario, Miguel Franjul; el secretario general del CDP, seccional Santiago, Carlos Arroyo, junto a miembros de su directiva, le entregó un pergamino de reconocimiento por sus aportes al periodismo dominicano y su trayectoria sustentada en años de experiencia y conocimiento.

Reencuentro.

Miguel Franjul agradeció la distinción y expresó que, al reencontrarse con tantos amigos y colegas en Santiago, se siente “un santiaguero más”.

Asimismo, reconoció el crecimiento de nuevos actores en el ecosistema comunicacional, como creadores de contenido y plataformas digitales, que han ampliado el acceso a la información, aunque señaló que toda comunicación responsable debe aspirar a estándares éticos que garanticen la credibilidad.

El conversatorio fue conducido por los periodistas Guillermo Saleta e Indira Vásquez, y contó con la participación de profesionales de la comunicación, estudiantes y jóvenes interesados en incursionar en el periodismo.

Llamado a la ética y la responsabilidad

Al ofrecer las palabras de bienvenida, el secretario general del CDP en Santiago, Carlos Arroyo, resaltó que el ejercicio del periodismo debe sostenerse en una lucha constante por la verdad, el respeto y la solidaridad con la audiencia.

Subrayó que, pese a los avances tecnológicos, la esencia del oficio no ha cambiado y debe estar guiada por una verdad verificada, valiente y con sentido humano.

Arroyo advirtió sobre los riesgos de subordinar el contenido informativo a intereses publicitarios, señalando que cuando el compromiso con el anunciante prevalece sobre el lector, el periodismo pierde su esencia y se convierte en propaganda.

Finalmente, sostuvo que la credibilidad es el principal patrimonio de los medios de comunicación, y que sacrificar el rigor por la inmediatez o la búsqueda de audiencia impacta negativamente su reputación.

La actividad reunió a periodistas, estudiantes y jóvenes interesados en la comunicación, consolidándose como un espacio de reflexión sobre los desafíos y responsabilidades del periodismo en la era digital.