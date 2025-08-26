Madre de acusado de matar a su hijo en Los Guandules narra tragedia familiar

Mercedes Reyes, madre de Dionys Anderson Zabala Reyes, acusado de la muerte de su hijo de un año y ocho meses en el sector de Los Guandules, narró la tragedia familiar que han vivido y cómo esa situación afectó emocionalmente a su hijo.

Según Mercedes Reyes, su hijo estaba deprimido a raíz de un accidente que sufrió su padre que le causó la muerte, además del fallecimiento de otros familiares.

La mujer negó que el día del hecho su hijo haya consumido alcohol.

"Hace tres años murió mi esposo, su papá, en un accidente que iba a trabajar y eso lo puso a él muy deprimido, a los 8 días murió la abuela, que era mi madre y él venía todo eso con ese cargo, una tía que murió en estos días que no tiene dos meses... Pero, de verdad, su hijo era su adoración", afirmó.

Reyes también dijo que el día del hecho, Dionys Anderson Zabala Reyes había ido a la iglesia con su vástago, un lugar donde se congregan los familiares.

Al ser cuestionada sobre cómo se sentía como abuela con su hijo en prisión, Mercedes Reyes respondió con entereza.

"Estoy de pie. De verdad que estoy de pie. No tengo palabras para expresarlo", indicó.