Imponen tres meses de prisión preventiva a hombre acusado de matar a su hijo en Los Guandules

El juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso este martes tres meses de prisión preventiva en contra de Dionys Anderson Zabala Reyes, acusado de la muerte de su hijo de un año y ocho meses en el sector de Los Guandules.

El magistrado Rigoberto Sena Ferrera dispuso que Zabala Reyes cumpla la medida impuesta en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Anamuya, de Higüey.

El tribunal tomó la decisión al acoger una petición presentada por los fiscales del Departamento de Crímenes y Delitos contra las Personas de la Fiscalía del Distrito Nacional.

A la salida del tribunal, el imputado, cabizbajo, se negó a responder a las preguntas de los periodistas que lo abordaron sobre si se arrepentía de haber asfixiado a su hijo hasta provocarle la muerte.

Los abogados Víctor Zala Sánchez, Claudia Sánchez Reyes y Eduardo Abreu Martínez, quienes asumen la defensa del imputado, in formaron que su cliente ha tenido problemas de salud mental en los últimos años y que estos se han agravado. Por esta razón, solicitaron al tribunal su traslado a la cárcel de Anamuya, con el fin de que reciba tratamiento psiquiátrico.

De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, en la madrugada del 24 de agosto de 2025, en la calle Ricardo Carty de Los Guandules, Dionys Anderson Zabala Reyes asfixió a su hijo de una forma aún no esclarecida mientras el niño dormía a su lado.

Alrededor de las 4:00 a. m., la madre del imputado, la señora Mercedes Reyes, se despertó al escuchar a su hijo orar en voz alta y exclamar: “¡Gracias a Dios por permitirme dormir a mi primogénito!”.

Preocupada porque el niño no se había levantado a pedir leche, llamó a sus otros hijos, Sammy y Yojalvin Zabala Reyes, para que subieran por la pared y abrieran la habitación.

Una vez adentro, se percataron de que el imputado tenía a su hijo abrazado y se negaba a soltarlo. Yojalvin Zabala Reyes tuvo que forcejear para quitárselo, momento en el que se dio cuenta de que el niño no reaccionaba ni respiraba.

Caso relacionado en el mismo sector

Este trágico suceso ocurrió pocos días después de que una pareja fuera acusada de asesinar a una niña de siete años, también en el sector de Los Guandules.

El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva a Yokeiry Coronado de la Cruz, tía de la menor, y a su pareja, Jeider Montero Medina, para ser cumplidos en la cárcel de Najayo.