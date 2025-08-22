Inaipi de Los Guandules tenía denuncia de que niña muerta a manos de tutores era maltratada

La periodista Edith Febles denunció este viernes que desde hace aproximadamente un mes el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), en el sector Los Guandules, tenía la denuncia de que Smailin Coronado, la niña de siete años de edad que murió tras actos de tortura y barbarie ocasionados por su tía Yokeiry Coronado de la Cruz y el esposo de esta, Jeider Montero Medina, era maltratada.

De acuerdo a la comunicadora, la denuncia se realizó por una mujer residente en el sector y que vivía cerca de la casa de la niña. La misma contactó a otra de nombre Josefina, que labora en ese Centro de Atención Integral a La Primera Infancia (Caipi) y le contó que quería hacer una denuncia anónima “sobre el maltrato a una infante”.

“Josefina del Inaipi, le responde, cuál es la niña y qué edad, para yo saber si me pertenece a mi núcleo”, le responde la mujer.

Durante el programa El Día (Telesistema 11), Febles continuó informando que en otro mensaje la mujer le dijo que “su jefa”, de nombre Santa, hizo el reporte del maltrato y lo puso en “emergencia”.

“Mi jefa lo subió a plataforma. Yo lo hice con el mismo nombre de la niña que me diste y con la misma referencia de lo que tú has observado, con eso hice el reporte. Entonces, ya mi jefa lo subió a plataforma y lo puso tipo emergencia. Desde que ellos nos respondan, yo te dejo saber cuál será el proceso. Puedes estar tranquila, porque ser anónimo, tanto tú como yo, eso quedará a mi ánimo, pero según lo que se vaya haciendo, yo te voy a ir información para que tú sepas el proceso”, se escuchaba en un audio que fue transcrito para publicarse en la televisión.

Con impotencia, Edith Febles cuestionó a estas dos funcionarias públicas del porqué no alertaron a las instituciones correspondientes para evitar que la niña siguiera siendo maltratada. Al mismo tiempo, cuestionó al Ministerio Público de si dejará la investigación solo en la culpabilidad de las dos personas detenidas.

“Yo entiendo que aunque a Inaipi no le toca de manera directa el caso, lo que tiene que tener es personas que estén en la capacidad de decir, miren, vamos a llamar al 9-1-1, vamos a tramitarlo a la línea vida o váyase directamente a Conani”, se cuestionó.

El 16 de agosto de 2025, aproximadamente a las 6:30 de la tarde, se produjo la muerte de esta niña de siete años, en su residencia ubicada en la calle Respaldo Eugenio Perdomo, sector Los Guandules.

De acuerdo al informe de una médico forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) la causa de la muerte estaba relacionada con un cuadro de maltrato reiterado.

Jeider Montero Medina, esposo de la víctima, habría confesado con imágenes a las autoridades que la niña era maltratada y que él solía desatarla cuando la encontraba amarrada.

Arisleydi Coronado, abuela de la niña, indicó que su hermana, Yokeiry Coronado de la Cruz, le pidió a la niña para cuidarla, porque no tenía hijos y se sentía sola.

Una jueza del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción en contra de Yokeiry Coronado de la Cruz y Jeider Montero Medina.