Tribunal envía a prisión a pareja acusada de la muerte de niña de 7 años en Los Guandules

Una jueza del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva en contra de una mujer y su pareja acusada de la muerte de una niña de 7 años de edad, hecho ocurrido en el sector Los Guandules, del Distrito Nacional.

La magistrada Fátima Veloz dispuso que Yokeiry Coronado De La Cruz y su pareja Jeider Montero Medina cumplan la medida impuesta en el centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo.

El tribunal tomó la decisión tras acoger una solicitud de prisión preventiva presentada por la procuradora fiscal Topacio Milagro Suero Sierra, adscrita al Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidio) del Distrito Nacional.

De acuerdo con la solicitud de coerción, los hechos se produjeron durante los meses de julio y agosto del año en curso, cuando la imputada Yokeiry Coronado De La Cruz incurrió en actos de maltrato contra la víctima, mientras que el imputado Jeider Montero Medina, teniendo conocimiento de la situación, no la denunció, lo que culminó con la muerte de la niña.

El 16 de agosto de 2025, aproximadamente a las 6:30 de la tarde, la imputada Yokeiry Coronado De La Cruz solicitó la presencia de sus familiares Alejandrina Rodríguez Polanco y María Polanco De La Cruz en su residencia, ubicada en la calle Respaldo Eugenio Perdomo, sector Los Guandules, debido a que la niña presentaba convulsiones.

Al llegar, la señora Alejandrina Rodríguez Polanco se comunicó con el Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1 para informar que la niña se encontraba inconsciente.

Posteriormente, una médico forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) certificó el fallecimiento de la niña, estableciendo que la causa de muerte estaba relacionada con un cuadro de maltrato reiterado, según consta en el Acta de Levantamiento de Cadáver.

La imputada Yokeiry Coronado De La Cruz ofreció una versión sobre las causas del fallecimiento que no coincidió con los hallazgos forenses, por lo que fue arrestada por las autoridades, tras la lectura de sus derechos constitucionales.

Agentes de la Policía Nacional también arrestaron a Jeider Montero Medina, en virtud del deber de cuidado y protección que tenía junto a su pareja sobre la víctima.