Policía apresa a pareja de esposos por la muerte de una niña de 7 años que el sector Los Guandules

Agentes de la Policía Nacional, adscritos al Departamento de Investigación de Delitos Contra las Personas (Homicidios), apresaron anoche a un hombre y una mujer señalados señalados como responsables de la muerte de una niña de 7 años.

La infante presenta múltiples signos de maltratos físicos y de barbarie, los cuales recibió mientras permanecía bajo custodia de la pareja en una residencia del sector Los Guandules, del Distrito Nacional.

Los detenidos fueron identificados como Yokeiry Coronado de la Cruz, de 33 años, tutora de la menor, y su compañero sentimental Jeider Montero Medina, de 36 años.

De acuerdo con el reporte preliminar, la niña había sido entregada en custodia a Coronado de la Cruz por su madre biológica, hace aproximadamente cinco meses.

El acta preliminar de levantamiento de cadáver, emitida por el médico legista, certifica que la causa de muerte fue maltrato infantil, tras comprobar que el cuerpo presentaba golpes contusos, quemaduras y laceraciones en distintas partes.

La Policía dice que las entrevistas, Montero Medina declaró que su esposa había iniciado el maltrato progresivo hacia la menor hace unos dos meses y medio, los cuales eran cada día más severos.

En la fase inicial de las investigaciones, los agentes policiales, en coordinación con el Ministerio Público, levantaron diversas evidencias, algunas localizadas en teléfonos celulares.

Vecinos del sector informaron que en días previos notaron actitudes sospechosas, ya que la tutora no permitía que nadie viera a la niña.

El cuerpo de la niña fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los estudios correspondientes.

Los detenidos quedaron bajo control del Ministerio Público, para los fines legales pertinentes.