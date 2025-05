Padrastro acusado de violar y embarazar niña con parálisis cerebral es arrestado en Montecristi

Fue apresado la mañana de este viernes en Montecristi el padrastro que es acusado de violar y embarazar a una menor con discapacidad el pasado junio, en Mao, provincia Valverde.

Una fuente vinculada a la investigación confirmó a LISTÍN DIARIO que David González, expareja de la madre de la menor, fue apresado luego de permanecer prófugo durante casi un año.

El imputado había declarado que se entregaría a las autoridades en el momento en que se le realizara una prueba de paternidad (ADN) a la criatura y se obtuvieran los resultados. Sin embargo, los exámenes nunca se realizaron.

El pasado 26 de julio del 2024, la Fiscalía de Valverde inició un proceso de investigación tras la madre de la infante imponer una denuncia contra el hombre que hasta ese momento era su pareja. Estaba en condición de prófugo.

A inicios de diciembre, la adolescente fue sometida a una cesárea. De acuerdo a reportes de entonces, la menor alumbró entre las 37 y 38 semanas, una niña de poco más de 6 libras, la cual está fuera de peligro.

Detalles del caso

Carina, nombre ficticio utilizado para identificar a la adolescente de 14 años con parálisis cerebral, habría sido violada y embarazada por su padrastro, según la denuncia.

La noticia de su embarazo se dio a conocer posterior a que la madre se percatara que la menstruación se le había ausentado durante tres meses consecutivos, comenzando a preocuparse.

En ese ínterin, veía como le crecían los senos y la barriga, que en principio atribuyó a un aumento de peso, nunca imaginándose que su hija había sido ultrajada.

Un día, mientras aseaba a la adolescente, se enteró que tenía una marca (bolita) en el estómago, que ella pensó era un tumor, y al llevarla al médico se enteró de la noticia.

La madre explicó que David (su pareja de entonces), había buscado un carro y llamado al hermano de ella porque él era el más interesado en saber por qué la niña no estaba bien.

En ocasiones que su otra hija de diez años estuvo interna era su pareja (David) quien cuidaba a la de 14, porque María (nombre ficticio de la madre) aseguró no tenía quien la ayudara.

“La llevamos al médico y la doctora me dijo: ‘¿Quién la cuida? ¿Quién está con ella siempre?’, yo le dije, yo, aunque a veces yo estaba con la otra interna, y ella me dijo la niña está embarazada... A mí se me cayó el mundo”.

Luego de visitar a un ginecólogo, le comunicó que el embarazo estaba avanzado, por lo que no se podía hacer nada. Explicó que cuando llegara el momento se le realizaría una cesárea y posteriormente un ADN para determinar quién es el padre.