Conani asegura que cesárea a la niña con parálisis cerebral fue hecha de emergencia

"Ella desde que ingresó al hogar con 23.6 semanas de embarazo, inmediatamente se dio continuidad a su proceso de consulta y cita médica”, explica Rosa Morillo, directora de Hogares de paso del Consejo Nacional para la Niñez (CONANI).

Morillo explica que desde septiembre de 2024 la niña está ingresada en un hogar especializado en personas con discapacidad producto de su propia condición de parálisis cerebral, su bajo nivel de independencia, ya que no habla, no camina, no puede abrir sus piernas, ni tiene control de sus esfínteres.

Los médicos que prestan cuidados afirman que también tiene epilepsia.

“El 30 de septiembre la madre tuvo su primera visita presencial con la niña; ella estuvo acompañada de otros familiares y sus abogados, quienes hicieron preguntas sobre el estado de salud de la niña, se les explicó todos los pasos que cómo hogar de paso hemos agotado, cabe destacar que la directora de este hogar tiene como profesión de base que es médico”, explica Morilla.

régimen de visitas

Régimen de visitas

En octubre de acuerdo a las abogadas, un juez hizo un cambio en el régimen de visitas de la madre permitiéndole visitar dos veces al mes a su hija, de acuerdo a la señora Morillo en las últimas semanas incluso llegaron a ser semanales las visitas, y algunas videollamadas por el avanzado estado de embarazo y las dificultades para el traslado.

Las visitas no se hacen en el centro de residencia, sino que la adolescente es movida a un lugar que Conani ha designado para que su familia y abogados puedan verla sin que esto violente la privacidad del lugar donde ella reside, de acuerdo a las informaciones obtenidas.

“El 22 de noviembre, a las 35 semanas, ella comenzó con las contracciones y fue trasladada al hospital, se estaba a la expectativa de un desembarazo dependiendo de cómo avanzaba la situación”, asegura Morillo.

Narra que en ese mismo internamiento se plantea el 5 de diciembre cómo fecha tentativa para realizar la cesárea, sin embargo una situación no prevista en la salud de la niña alteró los planes.

“El 30 de noviembre ella presentó fiebre, es llevada al hospital, y ahí es que el 1 de diciembre se decide proceder a desembarazar, la madre se le comunicó la situación, y ella llegó posteriormente a las 11 de la noche”, enfatizó.

Explica que la madre acompañó a su hija en el evento del 22 de noviembre, y que el día 1 estuvo acompañada por la encargada hasta las 2 de la mañana, y que hay fotos e informes que lo documentan.

"Destaca que el 911 fue quién trasladó la niña el día 30 a la maternidad. Y yo misma como directora de Hogares de paso de Conani fui informada el 1 de diciembre a las 9 de la noche e inmediatamente se le comunicó, la encargada me dijo van a proceder con la cesárea, es decir que ella se está informando ahí, todos nos estábamos informando, y la madre no vive cerca, no podíamos esperar que ella llegará para que los médicos hicieran el procedimiento por la situación de la niña", enfatizó.

Destaca que es el Servicio Nacional de Salud y los médicos especialistas son los que toman la decisión en base a su criterio médico, y en el interés superior del niño. Ellos no podían esperar por el riesgo para hacerle la cesárea.

versión de abogadas

En comunicación posterior con una de las abogadas explica que la madre fue llamada luego de que a la adolescente se le practicara la cesárea, y no el día 30 desde que fue ingresada al centro de salud para que se incorporara.

cuidados posteriores

La niña y la recién nacida fueron sometidas a un procedimiento de madurar los pulmones explica Morillo. Ella y la bebé fueron trasladadas a una ETCL para mantener el vínculo con la niña.

cuidados intensivos

"La niña es dada de alta el viernes, y el sábado en la mañana tenía la presión un poco alterada, y después inició las convulsiones. Inmediatamente ella convulsionó fue llevada al hospital. Eso puede pasarle a cualquier mujer, sin ninguna condición, más ella que tiene condiciones de base", explica.

versión médica

Carina al ser llevada al hospital inmediatamente fue trasladada a cuidados intensivos. "Ella llegó convulsionando, no tenemos exactamente la cantidad de veces que convulsionó antes, pero Conani nos dijo que había convulsionado dos veces", destaca el doctor Miguel Ortega, director de Hospital Presidente Estrella Ureña, dónde permanece ingresada.

La niña tiene historial de epilepsia, y las convulsiones son movimientos fuertes, aunque" gracias a Dios no le ha afectado la cesárea, pero ella llegó con una Bronco aspiración e hizo una neumonía", destacó Ortega.

Sobre su estado actual "el médico destaca que está en franca mejoría, se ha ido reduciendo los sedantes, aunque su cuadro continúa siendo delicado".

cambio de guarda

En torno al cambio de guarda Morillo explica que hace falta un cambio en la decisión del tribunal para que la niña pueda irse a su casa.

"Nosotros cómo sistema de protección administramos las medidas, en este caso la medida especial de residencia del ministerio público y el tribunal. Nosotros administramos la medida, pero no tomamos la decisión".

Sobre la bebé recién nacida plantea que"nosotros no podemos entregarle la bebé a la abuela hasta que no lo decida el tribunal ".