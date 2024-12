Adolescente con parálisis está en UCI tras dar a luz en santiago

A inicios de diciembre, Carina, nombre ficticio utilizado para identificar a la adolescente con parálisis cerebral que fue violada, se le hizo una cesárea.

De acuerdo a una fuente de Listín Diario, la menor alumbró entre las 37 y 38 semanas, una niña de poco más de 6 libras, la cual está fuera de peligro.

Hace poco más de 7 días Carina fue dada de alta y trasladada a Conani, quienes tienen la guarda temporal otorgada por un juez.

Sin embargo, por las condiciones propias de su estado que no habla, no tiene movilidad, ser una adolescente de 13 años y tener parálisis cerebral.

Ella estuvo de alta, pero presentó unas convulsiones, que hasta el momento el equipo médico que lleva su caso, no ha podido determinar si es por su parálisis cerebral o por un ataque de eclampsia.

La eclampsia es una complicación del embarazo en la cual una mujer presenta presión arterial alta y otras afecciones, la adolescencia es uno de sus factores de riesgo, así como ser madre por primera vez.

“Ella está en cuidados intensivos, su condición es delicada”, confirmó la fuente.

Tiene varios días ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Maternidad Renée Klang viuda Guzmán en Santiago, donde se le practicó la cesárea, y su caso es evaluado a diario por un consejo médico.

Su madre es quien la está acompañando en el centro de salud debido a su complejo cuadro clínico y, de acuerdo a las informaciones obtenidas por Listín Diario, se le permite el acceso 1 o 2 veces al día, dependiendo de la valoración de los especialistas.

A principios de agosto, la adolescente fue evaluada por Rosaida Altagracia Fañas Holguín, médico encargada de Unidad de Adolescentes del hospital Infantil Doctor Arturo Grullón, quien en ese momento destacó que uno de los mayores riesgos del embarazo era que Carina no es totalmente independiente y sufre de afectaciones cerebrales.

crimen impune

Desde julio pasado las autoridades del ministerio público en la provincia Valverde investigan el caso, pero hasta el momento no han podido detener al principal sospechoso David González alias El cojo, quien para el momento de la violación era la pareja de la madre de la menor.

Una fuente del ministerio público confirmó a esta periodista que se han hecho importantes esfuerzos en la investigación, pero hasta el momento no han podido dar con el paradero de González, quien permanece prófugo desde julio pasado.

Se recuerda que en un vídeo que circuló en redes sociales a finales del pasado mes de agosto, el también alías El Cojo defendía su inocencia y daba nombres de familiares y cercanos que pedía fueran investigados.

En el vídeo el hombre asegura que cuando la adolescente dé a luz, él se presentaría ante las autoridades para que se le practiquen los exámenes de lugar.

“Cuando la niña nazca que se me haga un ADN conmigo, que se me haga un ADN conmigo a la niña, y todo este perjuicio que a mí se me ha causado lo paguen”, aseguró González en el audiovisual.