Dei V: “Está todo el mundo en 'La casa de Alofoke', nadie quiere escuchar música”

Dei V, cuyo nombre real es David Gerardo Rivera Juarbe, reconoció que la música no está en su mejor etapa debido a la cantidad de contenido de entretenimiento que actualmente se produce en internet, destacando el fenómeno en el que se ha convertido "La casa de Alofoke", el reality de convivencia que produce Santiago Matías.

Durante una entrevista en el podcast de "Molusco TV", Dei V, quien el 10 de octubre estrenó su álbum "Underwater", explicó que el público debe dividir su atención entre el formato, que se transmite en vivo 24 horas al día a través de YouTube, y los lanzamientos musicales, haciendo que los números reduzcan en comparación con ocasiones anteriores.

"En 2026 vengo con tres cosas, así que mis fanáticos que estén activos, no quiero parar de soltar música. Es que hay tantas cosas hoy en día que yo quiero inundar al oyente de música porque de la única manera que la van a consumir es tú dándoles todo el tiempo, porque si no le das, se pierde", afirmó.

"Está todo el mundo en 'La casa de Alofoke', papi, eso también, nadie quiere escuchar música. Quieren esuchar la música de Jlexis y de Los Nenes, que eso está muy bien, pero que uno tiene que buscarle la vuelta y en lo de uno aplicarla", admitió.

El cantante puertorriqueño, considerado una de las nuevas estrellas del género urbano, afirmó que continuará trabajando y lanzando canciones, a pesar del difícil momento que atreviesa la industria.

Las declaraciones de Dei V surgieron en la conversación con el influencer y actor Jorge Pabón, quien cuestionó al joven artista urbano sobre los riesgos de lanzar un disco.

Con alrededor de 20 millones de oyentes mensuales en Spotify, Dei V se ha posicionado como una de las voces emergentes más sólidas del género. Así también, el tema “Veldá”, junto a Bad Bunny y Omar Courtz, ya supera los 70 millones de visualizaciones en YouTube a ocho meses de su estreno.

En septiembre, Dei V tuvo una participación destacada durante la última función de la residencia de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, donde a mediados de octubre realizó tres conciertos propios a casa llena.