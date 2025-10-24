“La casa de Alofoke 2”: dramas, tensiones, peleas y sorpresas marcan el reality por Youtube

En los primeros cuatro días de “La casa de Alofoke”, los dramas de sus habitantes, las tensiones, incluyendo peleas, y algunas sorpresas marcan el reality que se transmite en vivo por Youtube.

La convivencia entre algunos de los residentes no ha sido pacífica y las salidas de varios participantes sucedió antes de lo pronosticado por sus seguidores o querido por los mismos protagonistas.

Desde su comienzo, el pasado lunes 20 de octubre, el controvertido reality show digital ha superado las expectativas de audiencia de su productor, Santiago Matías (Alofoke), con más de dos millones de dispositivos conectados cada día.

"Les dije que confíen en su Kabra: la mejor casa que está rompiendo records de audiencia es dominicana, no hay break, Dios y ustedes mandan aquí", posteó Matías la madrugada de este viernes.

MOMENTOS PUNTUALES

Las lágrimas han estado a flor de piel. A menos de 24 horas del inicio, la influencer Melina Rodríguez se vio superada por la presión.

Entre sollozos, confesó a sus compañeros que no ha logrado mostrar todo su talento en el programa, a pesar de tener varias estrategias preparadas.

Melina recibió el apoyo de Julissa Gutiérrez (Magalys), la cantante colombiana Valka y JD con Su Flow, quienes la animaron a no desfallecer. Sin embargo, nada detuvo su eliminación de la competencia.

Las emociones también afloraron en Diosa Canales, quien se conmovió al hablar de la difícil situación que se vive en su país, Venezuela.

"La única forma que el pueblo sea libre es si Estados Unidos hace algo y elimina a Nicolás Maduro", manifestó Canales.

La noche del jueves 24, la exponente urbana La Perversa también se fue en llantos. La razón: quiere ver a su hijo, quien cumple años este sábado 25.

Tranquila! El mago Santiago Matías le prometió una gran fiesta para el niño que cumplirá su primer añito.

CONFLICTOS INEVITABLES

Peleas y tensiones escalan a veces a puntos álgidos en la casa con varios enfrentamientos protagonizados por los participantes.

Montesquieu vs. Jlexis: El primer conflicto estalló en la sala, cuando el creador de contenido Carlos Montesquieu y el puertorriqueño Jlexis se enzarzaron en una discusión que escaló rápidamente.

La disputa verbal se convirtió en un intercambio de empujones y lanzamiento de bebidas que tenían en manos, incluso provocando que se rompiera la cadena con el logo de Alofoke de Montesquieu.

• La Gigi vs. Dianabel: Como ya lo había anticipado Santiago Matías, la participación de Angélica Núñez (La Gigi) fue breve, pero no pasó desapercibida.

Tras cumplir su misión de 24 horas, protagonizó un sorpresivo altercado con Dianabel Gómez, llegando a agredirla físicamente.

El incidente provocó "shock" entre algunos de los participantes y muchos de los youtuber-videntes, lo que llevó a la salida inmediata de La Gigi de la casa.

• Diosa Canales vs. La Perversa: Las tensiones aumentaron tras la salida de La Gigi, lo que removió emociones entre otros concursantes. Una disputa se manifestó en una directa advertencia de Diosa Canales a La Perversa, a quien le dijo: “Ahora que sacaron a La Gigi, si te me acercas…”.

"la fruta", un nominado especial

Fiel a su estilo característico de conducir el reality show, el dueño de la casa, Alofoke, decidió agitar la competencia y puso el poder en manos de uno de los participantes.

Alofoke otorgó a "La Fruta" el poder de nominar a un compañero para la primera eliminación, con un plazo límite y la advertencia de que, si no lo hacía, él sería el eliminado.

La decisión de Alofoke generó un tenso enfrentamiento entre La Fruta y Luis Hairstylist, quien cuestionó la medida.

La nominación se sometería luego a votación popular, lo que añadió un giro a la dinámica del juego.

primeros eliminados

El público tuvo el poder en la primera ronda de eliminación. Tras ser salvado, Michael Flores nominó a Young Swagon, Melina y Magalys. Finalmente, la tiktoker Melina Rodríguez y la humorista Julissa Gutiérrez (Magalys) fueron las primeras en abandonar la competencia, mientras que Young Swagon fue salvado.

El estilista Luis Hairstylist también fue eliminado de la casa tras un violento enfrentamiento con el creador de contenido Edwin, conocido como They Hate Da Boy, quien ingresó de visita a la casa. Su salida marca un nuevo capítulo en los constantes conflictos dentro del programa.

Además de los conflictos, se han revelado datos interesantes sobre la vida de los participantes. El beisbolista Luis Polonia confesó que ganó 14 millones de dólares durante su carrera en las Grandes Ligas.

El pelotero anda pegando jonrones. La noche del jueves, su esposa, Jennifer, lo sorprendió con una visita inesperada. Al verla entrar, él no pudo contener la emoción: la besó al instante y hasta las lágrimas se le salieron de la emoción.

Durante la visita, Jennifer le hizo una recomendación: que se soltara, ya que lo nota muy tímido, e incluso le dio luz verde para dar un “piquito”, provocando risas entre los participantes y demostrando la confianza y buena vibra entre ellos.

En "La casa" no todo han sido dramas y confesiones. La cantante Valka encendió las alarmas de salud al presentar un cuadro inesperado.

El equipo médico tuvo que intervenir para estabilizarla y posteriormente la trasladó para realizarle estudios y descartar cualquier problema grave.