Prince Royce promete apoyar a dos participantes de "La casa de Alofoke 2" con 500 dólares diarios

El artista de origen dominicano Prince Royce se declaró "Team Fruta" y "Team Saltamontes" en apoyo a José Manuel de la Cruz y Carlos Montesquieu, participantes de "La casa de Alofoke".

Royce prometió donar 500 dólares diarios por el resto del reality de convivencia, que concluye el próximo 27 de noviembre, a favor de sus habitantes favoritos.

"Activo con los dominicanos, ¡vamos! Team Fruta, Tema Saltamontes, les voy a enviar 500 dólares todos los días hasta la final, así que activense, dominicanos, ¡vamos!", expresó el cantante a través de una historia de Instagram.

Hasta el momento, el personaje de redes sociales José Manuel de la Cruz (La Fruta) ocupa el primer lugar en la tabla de posiciones, sumando más de 200 mil puntos y perfilándose como el posible ganador. Por su lado, el youtuber Carlos Montesquieu quedaría como tercer finalista.