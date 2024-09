Sandra Berrocal y Crazy Design: los vaivenes de una relación de cara al público y dos niños como fruto

Los vaivenes del amor entre Crazy Design y Sandra Berrocal forman parte de más de una década de una relación intermitente a los ojos de sus seguidores con mediáticos rompimientos, y regresos nunca descartados, y en la que procrearon dos hijos.

La exanimadora del programa televisivo “De Extremo a Extremo” y el intérprete urbano tenían un buen tiempo de noviazgo cuando en noviembre de 2016 contrajeron nupcias y fruto de ese matrimonio en marzo de 2017 nació Jaykon Rafael.

En 2019 la presentadora anunció que se habían separado. Entre lágrimas, confesó que ella fue quien tomó la decisión de separarse de Crazy con dolor en su alma, porque aún lo querìa

“Hay decisiones que son difíciles y necesarias en la vida de un ser humano. Sentí que ese momento tenía que llegar por lo que estábamos pasando, y para ser infelices ambos, es mejor, que cada quien haga su vida”, sostuvo con voz entrecortada en el programa "Noche de Luz", en julio de 2019.

El fantasma de la infidelidad rondaba, pero ella negó que fuera por esa razón: "La gente siempre juzga, yo puedo decir la verdad, pero la gente piensa otra cosa. Nosotros (Crazy) decidimos no dar detalles y entendía que ya no estábamos siendo felices, y lo mejor que pudo pasar fue eso. Pero no fue por eso (infidelidad)”.

Video Sandra Berrocal habla de la ruptura con Crazy Design en 2019. Video.



No tardaron mucho en volver, aunque en medio fricciones y de frecuentes comentarios de la farándula sobre frecuentes fricciones.

“Mi esposo y yo (Crazy Design) estamos en una etapa de nuestras vidas mejor que nunca (…) decidimos sacar nuestras vidas personales de las redes y estamos siendo más felices, tenemos más paz, y mientras la gente comenta y dice cosas, nosotros somos felices”, aseguró en 2019 al portal Más Vip.

Sin embargo, en el 2020 confirmaron de nuevo que se encontraban en el “proceso de divorcio”, anunciando que estaban mejor como amigos y que fue decisión de ambos.

“Cuando las cosas no están bien, lo mejor es separarse, nadie nace para estar siempre con una persona”, manifestó Berrocal en ese entonces.

Después de eso, en una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, Sandra confirmó ¡otra vez! que su matrimonio seguía en pie, mostrando videos juntos disfrutando de su Semana Santa.

Fruto de ese amor renovado nació el segundo hijo de la pareja, en mayo de 2022, el pequeño Liam Miguel.

Sandra tiene dos hijas mayores de otra relación: Michelle Berrocal, de 21 años y la adolescente de 17 años, Ashley.

En mayo del presente año, 2024, la farándula volvió a reseñar que la relación de la comunicadora y José Rafael Colón, nombre real de Crazy Design, no estaba en su mejor momento.

Según la prensa del corazón, la pareja no estaba junta y ya se adelantaban los planes de divorcio.

Un mensaje publicado por el propio artista fue el que avivó los rumores.

“Si no te importa nuestra familia y tu hogar, pues a mí ya tampoco me tiene que importar y como te gusta meterle al bloque vamos a darle las burlas así a lo claro no son buenas”, escribió el urbano, al tiempo de indicar que estaba cansado de mantenerse callado y que brindaría declaraciones sobre la situación. Luego borró el mensaje compartido.

Al día siguiente, la panelista Sandra Berrocal, durante su participación en el programa “Viva el Espectáculo” se mostró afligida, pero dijo que no hablaría sobre la situación que vive con el padre de sus hijos.

Cuatro meses después, el mismo Crazy Design anunció el sábado 14 de septiembre que había tomado la decisión "de separarme definitivamente de mi esposa".

El cantante comentó que "después de 10 meses de reflexión y entendimiento mutuo" tomó la decisión de la separación.

Según su larga reflexión hizo "hasta lo que no pude para salvar mi matrimonio, pero tu mundo de fantasía que vives no te dejo concentrarte".

A la altura de esa parte del comunicado agregó que "la vanidad pudo más", aunque no detalló sobre ese sentir ante ella, finalizando con la frase de que "la mentira se aprovecha cuando la verdad es muda".

Horas más tarde de que el cantante hiciera el anuncio, la presentadora publicó una serie de fotos y mensajes en sus redes sociales y de fondo colocó la canción “Sola es mejor”, que canta la colombiana Karol G.

La panelista del programa radial "Sin Filtro Radio Show", de Alofoke FM, se mostró "confiada en lo que viene" y posteó que "el universo no te quita, te libera de energías que ya no están en sintonía con tu evolución".