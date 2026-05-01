Saint George School lleva a escena el musical "Aladdin Jr."

Saint George School presentó el musical de Disney Aladdin Jr., una producción que reunió en escena a 185 estudiantes, demostrando talento, disciplina y pasión por las artes escénicas.

El espectáculo fue organizado por el equipo de Performing Arts del colegio, liderado por Brenda Taveras en su sexta producción, bajo la dirección de Alondra González.

Contó además con la participación de Andy Matías como entrenador vocal, Erick Roque como coreógrafo, José Miguel Taveras como director musical y Hermes Núñez como entrenador de banda.

Este programa integra, a lo largo del año escolar, diversas disciplinas artísticas como danza, canto, música y teatro dentro de una formación integral que permite a los estudiantes desarrollar su talento y proyectarlo en producciones de gran impacto.

Este programa integra, a lo largo del año escolar, diversas disciplinas artísticas como danza, canto, música y teatro dentro de una formación integral que permite a los estudiantes desarrollar su talento y proyectarlo en producciones de gran impacto.

La experiencia inició con el acceso al mágico Bazar de Agrabah, donde los invitados pudieron disfrutar de actividades temáticas, un pre-show musical y diversas sorpresas diseñadas para toda la familia.

Posteriormente, los asistentes se trasladaron al teatro para disfrutar de un maravilloso concierto de la banda escolar, que dio inicio a una noche llena de energía y emoción.

A continuación, se presentó el esperado musical Aladdin Jr., interpretado por los estudiantes, quienes ofrecieron una puesta en escena memorable llena de color, música y talento.

Esta gran producción fue posible gracias al apoyo de patrocinadores que creyeron en el poder del arte y la educación.

Con este tipo de iniciativas, Saint George School reafirma su compromiso con una educación integral, donde las artes también ocupan un lugar en la formación de estudiantes.