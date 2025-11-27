"La casa de Alofoke" por dentro: abandono del papá, la chica OnlyFans, atracción gay y ¿embarazo?

Desde hace tres días, “La casa de Alofoke” es la novedad en la pantalla dominicana. El reality del creador de contenido y empresario Santiago Matías (Alofoke) tiene en atención desde la noche del pasado lunes, 11 de agosto, a miles de personas en el país y otros lugares del mundo porque se transmite en vivo a través de Youtube, convirtiéndose en el primer reality dominicano transmitido exclusivamente por esa plataforma (los anteriores desde inicio del presente siglo XXI se originaron en un canal de televisión y en el OnlyFans de gays).

Diez participantes, casi todos figuras mediáticas de las redes sociales, conviven durante un mes en “La casa de lo Alofoke”, que la noche del miércoles llegó a más de 1.2 millones de dispositivos conectados al canal de Youtube.

Los protagonistas: La Peki PR, Giuseppe Benignini, Gigi Núñez (La Gigi), Sr. Jiménez, Karola Cendra, Crazy Design, Vladimir Gómez, Mami Kim, Luise y Crusita. Ellos accedieron al reto con el propósito de ganarse un premio de un millón de pesos y un vehículo Mercedes Benz del año.

Desde el lunes, ya se registran una serie de situaciones propias de figuras públicas que viven bajo un mismo techo, con el objetivo de mostrar su convivencia diaria en tiempo real.

También han recibido visitas inesperadas, como la de Yailín la Más Viral, Los habitantes de “La casa de Alofoke” recibieron la noche del martes la visita de Yailin ‘La Más Viral’.

A lo largo de la conversación, Yailin enfrentó al modelo italo-venezolano Giuseppe Benignini, rechazando el comportamiento que ha tenido con sus compañeras y se reencontró con su expublicista, el cubano Vladimir Gómez, quien se emocionó hasta las lágrimas al coincidir con la exesposa de Anuel AA.

A pesar de que su hermana mayor, Mami Kim, es una de las concursantes, la exponente urbana prefirió mantenerse imparcial en la transmisión, aunque en redes sociales sí pidió votos para su familiar.

Yailín llegó acompañada de su sobrina Elaysha, hija de Mami Kim. La concursante supuestamente está embarazada luego de que se develara una prueba encontrada en el baño por uno de los participantes.

“Si sigo sintiéndome así en dos días me voy, porque no me voy a volver loca. El plan era entrar y ya estoy aquí, disfruté, viví, los conocí, si Dios dijo: Váyase para su casa, pues váyase para su casa ¿no?”, expresó Mami Kim.

La noche del miércoles, Mami Kim no aguantó más y por voluntad propia decidió salir del reality show, argumentando que se siente mal.

POR DENTRO

Las situaciones entre los residentes se van sucediendo de manera espontánea, en broma y en serio. Hasta ahora. Por ejemplo, la creadora de contenido colombiana Karola sorprendió al influencer Luise con una declaración de amor: “Yo te voy a decir una cosa: si tú no fueras gay, tú serías mi marido, ¿oíste mi amor? Yo te amo y te adoro”. La respuesta provocó risas en algunos: “Hay tiempo todavía, soy virgen”.

En la transmisión también se escuchan confesiones, como la de La Gigi, quien en una conversación con Karola relató los problemas que arrastra con sus familiares directos, los que marcaron su forma de ver la vida.

Según sus declaraciones, llegó a República Dominicana a los 16 años como parte de lo que describió como un “castigo” impuesto por su familia para que viviera con sus abuelos paternos y su padre, a quienes no conocía hasta entonces.

Ya en el país no siguió sus estudios, por lo que no le quedó más alternativa que dedicarse a “vender contenido” en OnlyFans para lograr su independencia y estabilidad económica.

“Siento más amor al dinero que a mi familia. He creado una dependencia al dinero porque si lo tengo, nadie puede controlarme”, manifestó La Gigi.

Una que presentó su lado más humano fue Karola, quien casi llorando le dijo a la Gigi que su padre la abandonó y fue el primer hombre que le rompió el corazón y que a raíz de un abandono paternal en una relación pasada llegó a rogarle a su pareja para que no la abandonara y que su apego afectivo tiene raíces profundas en su infancia.

“Yo tengo dos papás, uno que falleció hace unos meses y mi papá real. Los sicólogos me han dicho que mis problemas pasan porque mi papá me abandonó. Mi papá era el amor de mi vida. Yo cuando era niña creo que yo quería más a mi papá (que a su madre), era un amor grandísimo, y yo lo amaba mucho, todavía lo amo obviamente, pero era un amor muy inocente, genuino; ellos se separan, mi papá y mi mamá, yo tenía ocho años y desde que él se separa de mi mamá se olvidó mí. En los primeros años de mi vida fue el mejor papá del mundo. Y por eso me da tan duro. Porque es más duro cuando te dan amor y te lo quitan que si nunca te lo dieron. Hay muchas personas que crecen sin el papá y es horrible, pero es horrible crecer con tu papá, ocho años, y hasta los 19 no lo vuelvas a ver...”, confesó.

En cuanto al dominicano Luise, de Boca Chica, llamó la atención el miércoles al anunciar que no seguirá utilizando el característico acento mexicano que lo hizo un personaje popular en redes sociales. Su argumento: “Quiero mostrarme tal cual soy”.

Según el influencer, su decisión responde a una necesidad personal de autenticidad: “Ahora mi prioridad es ser yo mismo, sin filtros ni personajes”.

Otra confesión giró en torno al modelo italo-venezolano Giuseppe Benignini, quien relató que cuando se enteró del embarazo de la madre de su hija llegó a pedirle que abortara.

“Cuando ella me dijo que estaba embarazada, yo le dije que abortara, fue como un momento de confusión, eso no estaba en mis planes”, manifestó en “La Casa de Alofoke”.

Vladimir Gómez, el de la recordaba frase "no me aborden a la artista", pese a ser homosexual le gustaría convertirse en padre a través de una relación sexual con una mujer y no con métodos alternativos: “No quiero hacerlo como lo han hecho otros homosexuales famosos, como Ricky Martin. Aunque sea gay, quiero tener intimidad con una mujer para tener hijos”.

En la residencia mediática, el publicista también "se le tiró" al urbano Crazy Design, a quien definió como "el papito que me vuelve loca". Que compartan juntos en "La casa de Alofoke" es "como un sueño hecho realidad para mí". Y el intérprete solo sonreía.