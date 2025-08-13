Yailin visita a los habitantes de "La casa de Alofoke" tras sus primeras 24 horas de encierro

Los habitantes de "La casa de Alofoke" recibieron anoche la visita de Yailin 'La Más Viral'.

Tras sus primeras 24 horas de encierro, la cantante entró a las instalaciones de la residencia más popular de República Dominicana, donde 10 figuras buscan mantenerse durante 30 días por un premio de un millón de pesos y un vehículo Mercedes Benz del año.

La intérprete de "Mal de amor" confesó ser una fiel seguidora de la competencia, dejando a los participantes al tanto sobre su percepción como parte del público que los ve a través de YouTube.

A lo largo de la conversación, Yailin enfrentó al modelo italovenezolano Giuseppe Benignini rechazando el comportamiento que ha tenido con sus compañeras y se reencontró con su expublicista, el cubano Vladimir Gómez, quien se emocionó hasta las lágrimas al coincidir con la exesposa de Anuel AA.

A pesar de que su hermana mayor, Mami Kim, es una de las concursantes, la exponente urbana prefirió mantenerse imparcial en la transmisión, aunque en redes sociales sí pidió votos para su familiar.

Cabe destacar que Yailin llegó acompañada de su sobrina Elaysha, hija de Mami Kim, quien supuestamente descubrió en el reality que espera un bebé.

Yailin también aprovechó la visita para negar los rumores de embarazo que se generaron luego de su aparición en la Parada Dominicana de Manhattan.