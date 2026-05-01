Saymon Díaz: la condición de isla hace que en RD las boletas sean más costosas

El precio de una boleta para entrar a un concierto de una superestrella internacional en República Dominicana te cuesta el ojo de una cara. Saymon Díaz, uno de los empresarios artísticos más activos en la presentación de esos niveles de artistas, no lo niega, pero lo explica.

“Aquí se pagan precios altos realmente de boletos, en promedio, en comparación con Latinoamérica y otros países”, es lo primero que admitió durante un encuentro con editores de medios. Luego vienen sus razones: la condición de isla hace que el costo de producción y contratación sea mucho más caro.

“Nosotros somos una isla, señores... El costo de producir un evento aquí es en promedio más alto que en otros países porque para tú venir aquí el artista tiene que perder casi una semana. Porque somos una isla. ¿Entendiste? Entonces, en los otros países de la región, en Latinoamérica, algunos se van en camiones de un país a otro, o son vuelos de treinta minutos... Para venir para acá un artista pierde una semana”.

Además, en otros países puede hacer dos o más conciertos: “Aquí nada más puede hacer uno, pero la nómina es la misma. O sea, ellos pagan por semana. Entonces, hay muchas cosas que a veces no se entienden” y que influyen de manera directa en el precio de las boletas.

Según sus explicaciones, “la condición de isla nos limita y nos afecta, la transportación es un tema. Aquí todo es vuelo chárter, o sea todo esto es mucho más caro, esa es la realidad”.

A eso se suma que el Estado dominicano no ofrece a los productores incentivos fiscales o económicos como en otros países como España donde “hay un incentivo que le devuelve hasta un 30% al empresario de la producción de un evento”. Sin embargo, admitió la falta de unidad en el sector empresarial-artístico, “porque yo voy por mi lado, el otro va por su lado y no se logra nada nunca”.

Puso como ejemplo que la Arena que construye “debería ser un lugar que tuviéramos haciéndolo entre todos. O no lo debería estar haciendo yo, lo debería estar haciendo el Estado porque todos esos sitios de eventos en otros países los hace el Estado”.

Ed Sheeran tendrá su primer concierto en República Dominicana en mayo de 2026.foto: fuente externa

NOVEDADES

Durante el encuentro de prensa, Saymon detalló sobre sus próximas propuestas artísticas: Maroon 5, este viernes en el anfiteatro Altos de Chavón; Ed Sheeran, el 9 de mayo en el Estadio Quisqueya, y Laura Pausini el 10 de mayo en el Óvalo de la Feria Ganadera en Santo Domingo.

Maroon 5 y Ed Sheeran “para mí ambos conciertos son oportunidades únicas porque uno no sabe cuándo van a volver”.

Según su criterio, el intérprete de “Shape of You”, “Perfect”, “Thinking Out Loud” y otras tantas canciones “es el Coldplay de este año” en los escenarios dominicanos. “Quien no viva esa experiencia ahora, quizás no la vuelva a vivir”.

“El que no vivió esa experiencia de Coldplay en ese momento no la va a vivir de nuevo porque eso fue una coyuntura que se dio, que fue muy especial y es muy difícil que se dé nuevamente y lo mismo pudiera decir de Ed Sheeran”, afirmó. Luego agregó: “Yo me atrevo a decir que es el concierto de este año o de los últimos años en ese tipo de música”.

Laura Pausini cantará en este mes de mayo ante los dominicanos.Foto: Instagram

Sobre Laura Pausini

Otro de sus próximos conciertos es el de Laura Pausini, una artista que en poco tiempo llenó por completo la capacidad (unas tres mil personas) del Óvalo de la Feria Ganadera, quedándose muchos de sus seguidores sin posibilidades de asistir.

“Lamentablemente la capacidad del Óvalo es limitada. En un momento habíamos considerado abrir una segunda función, pero el lugar no nos motiva.”, manifestó.

EL RETRASO EN LA ARENA

La Arena, el nuevo aforo anunciado en junio pasado, se mantiene en pie. Saymon Díaz sostuvo que el escenario en la avenida Jacobo Majluta pronto tendrá resultados visibles en los próximos meses. La nueva fecha de entrada en operaciones sería octubre. Explicó que se retrasó para garantizar mejores condiciones de parqueo, logística y operación para comodidad del público. “Ahora mismo, si pasas por ahí tú vas a ver que se está trabajando”.